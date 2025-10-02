El tenis argentino celebra una noticia histórica: Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en la Clase 2026. El ex número 3 del mundo y campeón del US Open 2009 aparece entre los candidatos junto a otras leyendas como Roger Federer y Svetlana Kuznetsova, según informaron la ITFH y el sitio oficial del ATP Tour.

La Torre de Tandil, retirada del circuito profesional por las lesiones que truncaron su carrera, fue reconocida por su destacada trayectoria que incluye 22 títulos ATP, una medalla de bronce en Londres 2012, plata en Río 2016, y su rol clave en la histórica Copa Davis ganada por Argentina en 2016. Del Potro también fue el jugador más joven en cerrar un año dentro del Top 10 en 2009.

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento”, expresó Delpo en sus redes sociales, emocionado por la posibilidad de sumarse al selecto grupo de argentinos ya inmortalizados en el Hall de Newport: Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006).

El proceso de votación

La elección contempla tanto los votos del Grupo Oficial de Votación como los del público general, que puede participar hasta el 10 de octubre a través del sitio del Salón de la Fama. Los tres jugadores más votados por los fanáticos sumarán puntos porcentuales extra (tres, dos y uno respectivamente) que se adicionarán al veredicto final. Para ingresar, se requiere al menos un 75% de aprobación combinada.

En su comunicado, la Asociación Internacional del Salón de la Fama del Tenis destacó que Del Potro fue uno de los talentos más prometedores de su generación: “Ganó cuatro títulos consecutivos en 2008 con una racha de 23 victorias. En 2009, conquistó su primer y único Grand Slam tras una inolvidable final frente a Federer”.

Junto a Del Potro también están nominados:

Roger Federer, quien en su primer año de elegibilidad parte como máximo favorito: 20 títulos de Grand Slam, 310 semanas como número uno del mundo, y múltiples distinciones por su deportividad.

Svetlana Kuznetsova, ex número 2 del mundo, ganadora de 4 Grand Slams (2 en singles y 2 en dobles), y figura clave en las conquistas de Rusia en la Copa Billie Jean King.

Cómo votar

Los aficionados que deseen apoyar a Del Potro pueden hacerlo ingresando al sitio oficial del International Tennis Hall of Fame (ITHF) aquí hasta el viernes 10 de octubre. Solo se puede votar por los nominados en la categoría Jugadores.

Esta nominación no solo honra los logros deportivos de Del Potro, sino también su resiliencia, espíritu competitivo y legado humano, que lo convirtieron en un ídolo dentro y fuera de la cancha. El tenis argentino está de fiesta.