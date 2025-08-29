Juan Manuel Aróstegui, ex presidente y actual secretario técnico de Sportivo Belgrano, fue convocado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para participar como disertante en el Simposio Federal de Clubes, que se desarrollará este viernes en el Predio Lionel Messi.

Según informó la entidad de San Francisco, el encuentro —bajo el lema “Sembrando Futuro”— reunirá a dirigentes, ex futbolistas y representantes de instituciones deportivas de todo el país, con la presencia confirmada del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Aróstegui integrará el panel titulado “De Inferiores a Primera – La Experiencia Real”, donde se abordará el recorrido desde las divisiones formativas hasta el profesionalismo. En ese espacio compartirá su testimonio junto al ex futbolista Sergio Torrico, aportando su experiencia como jugador, directivo y formador.

Desde Sportivo Belgrano destacaron la importancia de esta participación como un reconocimiento institucional que fortalece los vínculos con la AFA y posiciona al club dentro del mapa del fútbol nacional.