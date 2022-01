El Campeonato Nacional de Baby Fútbol tiene a varios protagonistas: padres, madres, dirigentes y colaboradores que hacen posible la realización de la tradicional "Fiesta de los más chicos". Y entre ellos, además de los encargados de cuidar la salud, también están los árbitros.

Un plantel de casi 30 colegiados se encarga de impartir justicia en todas las canchas del torneo, realizando de alguna manera también una tarea pedagógica con los niños y soportando quejas, a veces desmedidas, de los adultos.

Juan Córdoba dirige su 15º Nacional, en diálogo con El Periódico contó sus sensaciones: "Son casi 15 años ininterrumpidos que estamos y el tiempo pasa rápido, pero te quiero decir que cada vez lo disfruto más, son tiempos difíciles por la pandemia, se disfruta cada vez más porque lo podemos vivir por muy poco", indicó.

"Lo vamos programando durante el año, nosotros tenemos un entrenamiento no muy duro con los muchachos porque sabemos que todos tienen su tarea laborales, lo hacemos cuando podemos y durante el año vamos programando cómo van a ser los campeonatos de Estrella del Sur y de Tiro y Gimnasia que son los últimos después del campeonato oficial, programamos una una mini pretemporada como para llegar bien para el Nacional, entonces apostamos todos este último campeonato, que lo espera todo el mundo porque hay gente nueva que está incluida acá en el arbitraje y que tiene mucha ansiedad por dirigir el Nacional y hoy lo están disfrutando", agregó.

- ¿Cómo es esa preparación para los más jóvenes?

De a poco porque tiene mucha ansiedad de dirigir y esto acá es paso a paso, se empieza primero con las categorías no puntables, se van haciendo ahí y uno los va viendo, la gente de la Comisión y el instructor que tenemos lo va a siguiendo cancha por cancha para ver cómo se van manejando semana tras semana y cómo van evolucionando con el tiempo. Hay algunos que les cuesta más, hay otros que le cuesta menos porque han jugado el fútbol y saben cómo es esto, pero te quiero decir que es una buena salida laboral, no se puede a lo mejor vivir de esto en San Francisco, capaz sí en la Liga Regional, pero los que llegan a veces vienen más por lo económico que por aprender el arbitraje que es lo principal.

- ¿Qué significa para vos tener este tipo de experiencias con clubes que llegan desde otros puntos del país?

Se aprende mucho porque hay gente que arma equipos con varios jugadores de otros equipos de Buenos Aires y se arman verdaderos seleccionados para venir a competir y esos chicos están compitiendo en cancha grande, acá vienen a competir en cancha chica y les cuesta menos porque al estar en cancha grande tienen más estado físico también, la gente que viene de afuera lo disfruta y se nota esa diferencia en lo físico y en lo técnico porque se trabaja mejor en Buenos Aires. Pero la gente del Baby apuesta mucho a esto durante todo el año con el objetivo de que el niño se vaya feliz, hacen amistades de por vida a veces...

- Tenés un estilo muy marcado para dirigir, poca charla y eso hace que el juego se desarrolle de manera normal ¿Se debe a la experiencia?

Sí, pero eso se va viendo de acuerdo a la aprendizaje que vas teniendo vos cuando te hacés, nosotros teníamos un instituto como Osvaldo González que siempre nos indicaba que mientras más desapercibido pase el árbitro mejor es, si vos pasaste desapercibido quiere decir que sacaste un buen partido y que esto sigue. Tenemos que tratar de hacer las cosas justas, no de más, ni tampoco de menos, pero sí imponiendo respeto y sabiendo que tenemos un reglamento bajo el brazo que tenemos que hacer respetar y en base a eso uno va sumando partidos de experiencia. Entonces cuando vos entrás a la cancha, te sentí más más light que por ahí los otros chicos que recién están empezando.

- ¿Qué mensaje podés dar desde el abitraje?

Como le digo a mis afiliados: que lo disfruten día a día porque hoy estamos y mañana no sabemos, esto de la pandemia ha despertado algunas cosas que parece que la gente está algo alocada con todo lo que está viviendo, entonces cuando llega el Nacional la gente del Baby Fútbol se distrae y disfruta des sus amistades, decirles que se cuiden también, que con esto se aprende día a día y siempre hay algo nuevo. Lo importante es tener honestidad para estar en este oficio y tratar siempre de manejarse con respeto con todo el mundo.

"Hoy tenemos entre 25 y 30 árbitros, no pueden estar todos por temas laborales, pero los tenemos en cuenta durante el año. Hay un buen grupo y cuando armamos el calendario tenemos unas 10 canchas y unos 20 árbitros disponibles por fin de semana", contó Córdoba.

- ¿También dirigen otras ligas?

Sí, tenemos ligas locales. La Liga interparroquial que se juega en la Filial de River de barrio Maipú y a veces sabemos estar en partidos amistosos de la zona, también estamos prestando servicio a la Liga Amateur que ha despertado también otro nivel los sábados, la ansiedad de que esa liga se mueva y que el fútbol se viva de la forma que se vive de manera muy pasional con los distintos barrio de la ciudad y bueno los chicos están participando ahí también haciendo experiencia.

- Un detalle no menor participar de esa Liga, es volver a participar de una liga histórica...

Exactamente, uno lo ha disfrutado como jugador de fútbol que ha pasado por esa la Liga, nada más que en aquel momento no había tanta difusión como hoy, hoy está el facebook, el Internet, son cosas lindas que te van generando recuerdos. Que se reactive esto con el apoyo de la Municipalidad está muy bueno, la gente grande, la gente ya que tiene sus años que ya no iba a ninguna cancha, hoy se ha reactivado y eso ha movido multitudes, hay muchos chicos jóvenes que no la conocían y que hoy en día se están insertando poco a poco...

- ¿Algo para agregar?

Agradecerles a ustedes que siempre están trabajando detrás nuestro, de la Liga, desearles lo mejor de los éxitos, que se cuiden con esta pandemia y el que se quiere acercar a la Liga de Baby Fútbol o al Colegio de Árbitros lo vamos a estar recibiendo porque siempre hace falta gente nueva como árbitro, que le guste esto y que no venga solo por lo económico como está pasando últimamente estos últimos años, es un lindo oficio porque vos después de acá puede tener salida laboral en la región y eso ayuda.

"Para sumarse al Colegio de árbitros CAFLA-CRAF en Entre Ríos 1166, los vamos a estar esperando", cerró Juan Córdoba.