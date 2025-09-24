La temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol se pone en marcha este miércoles con un duelo de alto voltaje en La Bombonerita: Boca Juniors, último campeón del certamen, recibirá desde las 21.30 a Racing de Chivilcoy, que se estrena en la élite tras consagrarse en la pasada Liga Argentina.

Entre los protagonistas del encuentro estará el sanfrancisqueño José Peralta, quien vuelve a disputar la Liga Nacional, esta vez con la camiseta de Racing. El interno formado en San Isidro ya sabe lo que es competir en la máxima categoría del básquet argentino y aportará su experiencia al conjunto bonaerense que dirige Diego Dambrosio.

Aunque el foco está puesto en el debut absoluto de Racing en la Liga Nacional, Peralta representa una pieza clave dentro del armado del equipo, con capacidad anotadora, versatilidad defensiva y pasado reciente en equipos de primera línea. Su incorporación es parte de la estrategia del club chivilcoyano de construir un equipo competitivo mezclando juventud, dinámica y experiencia.

Por su parte, Boca Juniors buscará comenzar con el pie derecho la defensa del título obtenido en la última temporada. Con Franco Giorgetti, Martín Cuello, Santiago Scala y Sebastián Vega como base del plantel, los xeneizes sumaron refuerzos de jerarquía como Lucas Faggiano, Agustín Barreiro y Francisco Cáffaro, aunque ya sin el MVP José Vildoza, quien emigró al exterior.

El partido se podrá ver en vivo por TyC Sports desde las 21.30.