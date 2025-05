José Peralta, clave en el Racing campeón: “Nos hicimos fuertes en el momento justo”

El ala pívot, José Peralta, fue una de las grandes figuras en la consagración de Racing de Chivilcoy, que barrió la serie final del Torneo Clausura de la Liga Argentina frente a Sportivo Suardi y se metió en la definición por el ascenso ante San Isidro. El jugador, nacido en San Francisco, valoró el esfuerzo colectivo del equipo y se mostró emocionado por la posibilidad de volver a jugar en su ciudad.

En un estadio colmado y ante un rival que mantuvo la localía invicta, Racing mostró su mejor versión en el momento justo. “Sabíamos que Suardi se hacía muy fuerte como local, pero hoy tuvimos mucha efectividad. Eso nos permitió sacar una diferencia que sostuvimos durante todo el juego”, explicó Peralta tras la victoria por 3 a 0 en la serie.

El camino no fue sencillo. Durante los primeros partidos, Racing no logró imponer su juego con claridad. “Los primeros dos partidos nos costaron, no nos sentíamos cómodos, pero hoy pudimos jugar con más soltura. Aun con la diferencia, sabíamos que no nos podíamos relajar porque Suardi es un equipo que te exige hasta el final”, analizó.

La victoria le dio al conjunto de Chivilcoy el título del Clausura y el boleto a la gran final por el ascenso, donde se enfrentará a San Isidro, campeón del Apertura y uno de los máximos candidatos al salto de categoría. “Sabemos que San Isidro es un rival durísimo, que se arma siempre para pelear arriba y viene con mucho tiempo de preparación. Ahora nos toca descansar uno o dos días y después enfocarnos en cómo vamos a plantear los juegos”, anticipó el jugador a El Periódico.

Para Peralta, el momento del equipo no es casualidad: “Nos lo merecemos porque dejamos los egos de lado y nos hicimos un equipo fuerte en el momento justo. Durante la temporada éramos buenas individualidades, pero no encontrábamos conexión. Por suerte hicimos un clic antes de los playoffs y hoy disfrutamos de nuestra mejor versión”.

El plus para el escolta será volver a jugar en San Francisco, su ciudad natal, ahora con una camiseta que buscará el ascenso. “Estoy muy contento porque voy a estar con mi gente, con mis amigos, con los que están siempre. Va a ser especial, tiene un sabor distinto. Pero también hay que estar tranquilo, dominar la cabeza y disfrutarlo lo más que se pueda”, cerró con emoción.