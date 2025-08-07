El próximo viernes por la noche, José “Chinito” Acevedo, oriundo de San Francisco, disputará una pelea clave en su carrera profesional ante el mendocino José “El Tren” Mafauad, con dos títulos internacionales en juego: el cinturón Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el Fedelatín de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate se desarrollará en el Club Sportivo Federal de Rosario y será televisado en vivo por DirecTV Sports, con horario estimado entre la medianoche y la 1:00 del sábado.

Ambos pugilistas llegan posicionados en los primeros puestos del ranking: Acevedo ocupa actualmente el segundo lugar, mientras que Mafauad se encuentra tercero, lo que anticipa un duelo parejo y de alto nivel competitivo.

En 2024, Acevedo ya había logrado consagrarse campeón intercontinental, y ahora buscará cerrar el año con dos nuevos títulos que consoliden su proyección dentro del boxeo profesional.