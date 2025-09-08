Jornada perfecta para Sportivo Belgrano en el fútbol femenino
La Verde ganó tres de los cuatro partidos ante Proyecto Crecer por la 2ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional.
Sportivo Belgrano tuvo una destacada actuación en la segunda fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino de la Liga Regional, donde visitó a Proyecto Crecer y obtuvo tres victorias y un empate en las diferentes categorías.
En Promocional, el equipo se impuso 3 a 2 con goles de Paulina Alovatti y un doblete de Francesca Peretti. En Infantil, el encuentro terminó igualado 0 a 0, en un partido muy parejo que tuvo a Luna Gottero como figura destacada en la defensa.
La categoría Juvenil logró un sólido triunfo por 3 a 1 con tantos de Paloma Alasia y un doblete de Morena Kloster. Por último, en Primera División, la Verde ganó 1 a 0 con gol de Lucía Simone, en un duelo muy disputado.
La jornada dejó muy buenas sensaciones para el plantel femenino del club, que continúa creciendo en todas sus categorías y ratificando su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino en la región.