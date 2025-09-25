Sportivo Belgrano se juega mucho el próximo domingo en el estadio Juan Pablo Francia. Desde las 15:30 recibirá a Deportivo Rincón de Neuquén en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A. Obligado a ganar, la “verde” necesita revertir la derrota sufrida en la ida (2-1) y hacer valer la localía y el respaldo de su gente para seguir en carrera por el gran objetivo de la temporada.

La caída frente a Deportivo Rincón en los minutos finales dejó un sabor amargo en el equipo de San Francisco y el jugador Jeremías Giménez lo admitió: “Las sensaciones fueron de amargura y tristeza, porque habíamos planteado un partido muy inteligente, estábamos haciendo bien las cosas y quedarnos con las manos vacías al final fue un golpe bastante duro”.

El volante también analizó las dificultades que presentó el encuentro en un terreno desconocido para el equipo: “El césped sintético es un terreno muy duro, ellos están acostumbrados a jugar ahí. Las dimensiones eran más chicas y lo aprovecharon, pero no quiero tomarlo como excusa”.

Más allá del golpe, Giménez se mostró confiado en la capacidad del plantel para revertir la serie en casa: “El grupo está muy unido, trabajando en la semana para llegar de la mejor manera el domingo. Sabemos que tenemos que hacer un gran papel para quedarnos con los tres puntos. Creo que este equipo va a demostrar carácter y juego, y nos vamos a quedar con la victoria que necesitamos”.

En lo personal, el jugador también atraviesa un buen momento: “Estoy muy contento de poder estar en el once titular. Había arrancado el año sin sentirme al cien, pero con el correr de los partidos fui agarrando confianza y ritmo. Hoy estoy en uno de mis mejores momentos, disfrutando dentro de la cancha. El grupo ayuda mucho, mis compañeros te hacen sentir confianza, y eso me pone feliz”.

Por último, dejó un mensaje para la hinchada local, que se espera que vuelva a colmar las tribunas del Estadio Juan Pablo Francia: “A la gente solo decirle que confíe en este equipo, que se va a entregar al máximo para quedarse con la victoria el domingo y cumplir los objetivos hasta fin de año. Que sigan apoyando como lo hacen, porque son un pilar fundamental. Cada rival que viene sabe que tenemos una hinchada que se hace sentir. Vamos todos juntos para adelante”.