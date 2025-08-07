La patinadora artística Jazmín Salomón, oriunda de San Francisco, fue convocada por la Confederación Argentina de Patinaje para formar parte de la delegación nacional que competirá en los IV Juegos Sudamericanos Sobre Ruedas, que se desarrollarán entre el 4 y el 10 de agosto en la ciudad de Venâncio Aires, en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

Salomón participará en la disciplina libre, que combina técnica y expresión artística mediante coreografías que incluyen saltos, trompos y desplazamientos. Su participación está programada para los días 9 y 10 de agosto, en pruebas de programa corto y largo respectivamente.

Durante su preparación, la deportista atravesó una lesión muscular a comienzos de julio, lo que afectó la intensidad de sus entrenamientos previos a la competencia internacional.