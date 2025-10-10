Ironman 5150 en Gualeguaychú: Diógenes Savoré ganó en su categoría y representó con éxito a San Francisco

Gualeguaychú fue sede el domingo 5 de octubre del Ironman 5150, uno de los eventos deportivos más exigentes del país, que reunió a más de 1.300 triatletas de 15 países. La competencia, que incluyó natación, ciclismo y pedestrismo, tuvo una destacada participación de representantes de San Francisco, entre ellos, Diógenes Savoré, quien se impuso en su categoría.

El evento, desarrollado en la ciudad entrerriana, consistió en 1.500 metros de natación en el río Gualeguaychú, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo por un circuito urbano. Según consignó la organización del Ironman 5150, la jornada estuvo marcada por intensas lluvias al inicio, aunque eso no impidió que los atletas completaran el recorrido con gran determinación.

Diógenes Savoré, oriundo de San Francisco, registró un tiempo total de 2 horas, 3 minutos y 26 segundos, lo que le permitió alcanzar el primer lugar en la categoría masculina de 30 a 34 años, y el sexto puesto en la clasificación general de varones. Su rendimiento fue uno de los más destacados del certamen.

También participaron otros atletas de San Francisco. Jorge Canelo finalizó con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 5 segundos, ubicándose noveno en la categoría 40-44 años y 56° en la general masculina. Por su parte, Nicolás Venier concluyó la prueba en 2 horas, 19 minutos y 35 segundos, alcanzando el 12° puesto en la categoría 45-49 años y el 62° en la general.

Además, Matías Gandolfo completó el triatlón en 3 horas, 1 minuto y 34 segundos, quedando 102° en la categoría 45-49 años y 549° en la general masculina. También compitió Francisco Pozzi, aunque sus tiempos no figuraron en los registros oficiales de la aplicación del Ironman.

El cierre del evento incluyó un desfile de las tradicionales comparsas de Gualeguaychú —Mari Mari, Ara Yevi, Kamarr, O'Bahía y Papelitos—, que ofrecieron un espectáculo cargado de color y música, fusionando el carnaval con el deporte en una celebración multitudinaria.