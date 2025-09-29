Instituto Atlético Central Córdoba ya tiene el cuadro definido para su participación en la Basketball Champions League Americas (BCL Americas) 2025/26, el torneo de clubes más importante del continente. El sorteo oficial se realizó este viernes en Miami, donde quedaron conformados los grupos para la séptima edición del certamen organizado por FIBA Américas.

La "Gloria" integrará el Grupo D, donde se medirá con SESI Franca (Brasil) y Universidad de Concepción (Chile), en lo que promete ser una fase de alta exigencia para los cordobeses.

Argentina tendrá una fuerte representación con tres equipos: Instituto, Boca Juniors y Obras Basket, cada uno encabezando su grupo por ser uno de los mejores posicionados en la última temporada de la Liga Nacional. El reglamento estipuló que los cabezas de serie fueran seleccionados de los países con mayor peso deportivo en la región (Argentina, Brasil y Uruguay), y que no se repitieran equipos de un mismo país por zona.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Paisas Basketball Club (Colombia), Caimanes del Llano (Colombia), Astros de Jalisco (México).

Grupo B: Nacional (Uruguay), Obras Basket (Argentina), Flamengo (Brasil).

Grupo C: Boca Juniors (Argentina), Minas Tênis Clube (Brasil), Aguada (Uruguay).

Grupo D: SESI Franca (Brasil), Instituto (Argentina), UdeC (Chile).

El torneo comenzará en diciembre de 2025 con la disputa de la Fase de Grupos, que se jugará en tres ventanas de competencia. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final, que se jugarán en marzo de 2026 al mejor de tres partidos. De allí surgirán los clasificados al Final Four, programado para abril.

Además del título continental, el equipo campeón de esta edición de la BCLA tendrá el honor de representar a América en la Copa Intercontinental FIBA 2026.

Para Instituto, será una nueva oportunidad de seguir afianzando su nombre a nivel internacional, luego de su destacada participación en anteriores competencias. El conjunto de Alta Córdoba buscará estar a la altura del desafío y llevar nuevamente el básquet argentino a lo más alto del continente.

