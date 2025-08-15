Instituto recibirá este viernes a Unión en el estadio Monumental Presidente Perón, desde las 19, en el duelo interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi, con Fernando Espinoza en el VAR, y transmitido por ESPN Premium.

Según consignó la prensa deportiva, ambos equipos llegan con una victoria, dos empates y una derrota. Instituto, dirigido por Daniel Oldrá, igualó 1-1 con Platense en la última fecha, mientras que Unión, conducido por Leonardo Madelón, cayó 1-0 ante Argentinos Juniors.

El probable once de Instituto estará compuesto por Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Francis Mac Allister; Alex Luna, Manuel Romero y Damián Puebla.

Unión formaría con Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.