El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) anunció este jueves una severa sanción contra Instituto Atlético Central Córdoba, a raíz de los incidentes ocurridos durante los partidos frente a Talleres, el 3 de mayo, y River Plate, el 19 de julio, ambos disputados en el estadio Mario Alberto Kempes.

Según informó el Cosedepro, tras analizar los informes de las jefaturas policiales a cargo de los operativos de seguridad en ambas fechas, se resolvió imponer al club una serie de medidas económicas y organizativas, al determinarse incumplimientos al Reglamento Preventivo y Disuasivo para Deportes Federados vigente en la provincia de Córdoba.

Entre las principales sanciones, el club deberá abonar $10 millones como compensación institucional al Hospital Elpidio Torres, en relación con los hechos ocurridos durante el clásico ante Talleres. A su vez, se dispuso una segunda compensación por $30 millones, destinada a clubes amateurs provinciales mediante la entrega de materiales deportivos y de seguridad, debido a los disturbios registrados en el encuentro frente a River.

Además, 62 personas fueron identificadas como responsables de los incidentes en las tribunas Willington y Ardiles del Kempes. Según consignó el Cosedepro, todas fueron incluidas por un período de cuatro años en el programa nacional de admisión “Tribuna Segura”, lo que les impedirá asistir a cualquier evento deportivo en el país durante ese lapso.

También se resolvió la prohibición de ingreso de banderas, tirantes, telones e instrumentos musicales al estadio de Alta Córdoba durante los próximos cinco partidos que Instituto dispute como local por la Liga Profesional.

Finalmente, el organismo solicitó a la dirigencia del club la implementación de programas institucionales destinados a prevenir y abordar conductas antideportivas en el ámbito del fútbol.