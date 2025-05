Instituto le ganó 2-1 el clásico cordobés a Talleres, que se quedó sin técnico

Instituto venció a Talleres 2-1 en la fecha 16 de la Liga Profesional.

Los goles de Instituto fueron anotados por Alex Luna y Damián Puebla, mientras que Matías Galarza abrió el marcador para Talleres.

A pesar de que Talleres dominó la posesión, el equipo local no logró capitalizar sus oportunidades, registrando 15 tiros al arco contra 10 de Instituto.

El partido se destacó por la expulsión de Matías Godoy de Instituto en el primer tiempo y de Valentín Depietri de Talleres en el segundo.

Los cambios en Instituto incluyeron a Franco Díaz y Lucas Rodríguez, mientras que Talleres hizo ingresar a Emanuel Reynoso y Matías Gómez.

Instituto llegó al partido tras un empate con Sarmiento, mientras que Talleres venía de una derrota ante Platense.

En el historial reciente, Talleres había tenido un desempeño positivo contra Instituto, pero esta vez no logró mantener su racha.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes y fue transmitido en vivo por TNT Sports.

Renunció el Cholo Guiñazú

Más malas noticias para Talleres: ahora el Cholo Guiñazú renunció como entrenador luego de perder el clásico con Instituto en el Kempes. Lo hizo en conferencia de prensa ante los medios.

“Tomo esta decisión porque no pude ni encontré la forma de ayudar a los muchachos. No me tiro de ningún barco. El presidente quiere encontrar a alguien que ayude a los muchachos”, expresó.

Y agregó: “Me duele en el alma porque no saben lo feliz que soy en el club. Asumo la responsabilidad total. Los jugadores que se preocupen en lo que viene: juegan cosas importantes. Me duele en el alma, el fútbol es de hombres y no hay que forzar nada. Hasta acá hoy la responsabilidad que tuve como DT interino”.

Por último, Guiñazú dejó sus buenos deseos para el plantel albiazul. “Les deseo lo mejor, realmente la están pasando mal, es un momento crítico y difícil. Les recomiendo que abracen a la familia y amigos y que no lean las redes, que a veces hace mal. Esperen los buenos momentos que de esto se sale trabajando”, sentenció.

Fuentes: TN y El Doce TV