Independiente venció este lunes como visitante por 1-0 a Boca, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, disputado en el estadio La Bombonera.

El lateral izquierdo Álvaro Angulo convirtió el gol para el “Rojo” a los 19 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Julio Vaccari avanzaron de ronda en el certamen local, donde deberán enfrentar a Huracán con fecha y horario a confirmar, mientras esperan por la última fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el cuadro azul y oro se despidió de manera temprana del Torneo Apertura en medio de una lluvia de insultos por parte de los hinchas en contra de la Comisión Directiva, comandada por Juan Román Riquelme, y se prepara de cara al Mundial de Clubes que comenzará el sábado 14 de junio.

En el primer tiempo, fue el elenco de avellaneda quien tuvo el dominio de la pelota, pero no podía llegar al área rival. En tanto, los de La Ribera, aguardaron para salir de contra y generaron varias ocasiones de peligro en el arco defendido por Rodrigo Rey.

Miguel Merentiel había conseguido adelantar a los dirigidos por Mariano Herrón, pero la acción estuvo invalidada por fuera de juego del delantero uruguayo. Minutos más tarde, fue el volante chileno Carlos Palacios quien desperdició una clara ocasión para abrir el marcador.

Con Boca mejor parado en el cotejo y con falencias defensivas por parte de Independiente, el duelo se fue al descanso con igualdad sin goles en el marcador, pero con la sensación de que el xeneize estaba cerca de convertir.

Sin embargo, a los 19 minutos de la segunda mitad, Álvaro Angulo recuperó la pelota al anticipar al delantero Miguel Merentiel, se sacó un rival de encima para meterse dentro del área y definió para batir al arquero Agustín Marchesin y marcar el gol que sentenció el pase a semifinales de los Diablos Rojos.

A partir del tanto, el conjunto de Avellaneda creció en el partido y comenzó a circular la pelota con la identidad que los representó en el último tiempo del ciclo de Vaccari, lo que generó desesperación en el público azul y oro, que comenzó a recriminarle con cánticos y silbidos a sus jugadores.

Con el nerviosismo de los últimos minutos, Boca intentó con empuje conseguir el gol del empate, pero terminó encontrándose con el segundo del “Rojo”, con Pablo Galdames como el autor, cuando el arquero xeneize había subido a rematar de cabeza un tiro de esquina.

No obstante, el centrocampista chileno se encontraba en fuera de juego y la diferencia continuó siendo mínima. A pesar de que el gol no subió al marcador, el mismo no sufrió más modificaciones por lo que Independiente se quedó con un triunfazo en La Bombonera, lugar donde no ganaba hace 13 años.

Síntesis

Boca: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Mariano Herrón.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Matías Giménez, Lautaro Millán. DT: Julio Vaccari.

Gol en el segundo tiempo: 19m Álvaro Angulo (I).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Edinson Cavani por Milton Giménez (B); 12m Ander Herrera por Tomás Belmonte (B); 16m Diego Tarzia por Lautaro Millán (I); 25m Exequiel Zeballos por Kevin Zenon (B); 31m Pablo Galdames por Federico Vera (I), 31m Rodrigo Fernández Cedrés por Luciano Cabral (I); 34m Alan Velasco por Carlos Palacios (B); 34m William Alarcón por Milton Delgado (B); 37m Santiago Salle por Santiago Montiel (I).