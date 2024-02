Los clubes Barrio Cabrera, Deportivo Josefina y Estrella del Sur disputarán encuentros amistosos con sus categorías con un fin solidario. Recolectan alimentos no perecederos, ropa y calzado de niños para ayudar a la familia Marrone, que perdió todo en un incendio.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1, Emiliano Mansilla (presidente de Barrio Cabrera) y Jorge Marrone (afectado), contaron acerca de esta iniciativa y sobre lo sucedido en el incendio.

“Fue un cortocircuito en la habitación, por suerte en esa habitación los chicos no estaban, mi nene más grande escuchó unas chispas y cuando él quiere ir para la habitación empezaba a agarrar el colchón, le quiere avisar a la madre y cuando vuelven ya no lo pudieron parar más. Cuando quieren salir para la puerta estaba con llave y por todo el humo no encontraban la llave y los vecinos, gracias a Dios, los escucharon, pudieron darle una mano y los sacaron justo a tiempo porque la verdad que fue bastante complicado el tema de romper la puerta y todo eso, pero bueno gracias a Dios salió todo bien. Nos ha quedado un poco de la heladera, la cocina y otra cosa, lo demás se perdió todo, pero gracias al club y a un montón de gente de a poquito nos vamos recomponiendo, lo más importante es que los chiquitos están bien”, contó Marrone.

Los chicos tienen nueve, cuatro y dos años; y su mamá 32; todos estuvieron internados; además Jorge contó que fueron asistidos por vecinos y por el municipio que les brindó colchones para los más chicos. “Estuvieron los cuatro internados, pero en observación, ya están dados de alta”, explicó.

“Nosotros con mi mujer perdimos toda la ropa, pero somos grandes y nos la estamos rebuscando…necesitamos ropa para los chicos, calzado que se que la verdad que eso se perdió todo”, dijo Marrone.

En tanto, Mansilla contó: “Nosotros nos enteramos y quisimos hacer esto con partidos amistosos, agradecemos a los clubes que se unieron, mayormente a los chicos de Cabrera, los padres, miembros de la comisión, Deportivo Josefina, Estrella del Sur, Deportivo Norte, que se han solidarizado para hacer los amistosos y otros clubes que escriben para saber qué es lo que hace falta, quieren hacer otros partidos más, también a la Liga que ha llamado para hacer un beneficio, van a conseguir árbitro, paramédica, así que agradecer a todos los clubes y también a algunos miembros de la liga que me ha llamado ofreciéndose a conseguir esas cosas”.

Por último, Marrone explicó que en los próximos días tendrán que volver al lugar para reacondicionarlo ya que estaban alquilando. “Estaría buenísimo que nos dieran una mano con eso, si se puede, tendría que verlo un albañil para pintar, ver qué es lo que hace falta porque yo mucho no me doy idea de todo eso”, expresó y dejó su teléfono para quien pueda colaborar 3564-208500.

“No es la primera vez que el club hace esto por mí y por mi familia, el año pasado mi bebé de dos años había sufrido un problema de neumonía, estuvo internado en Córdoba y el club también estuvo la a mi disposición y me ayudó bastante para poder viajar y ayudar a mi familia”, contó Marrone.

Los partidos

Este martes, a partir de las 20 horas, jugarán en cancha de Cabrera las categorías 2016, 2017 y 2018 del club local con Estrella del Sur.

En tanto, en el mismo horario del miércoles, jugarán los mismos clubes con las categorías 2015, 2014, 2013 y 2012.

Por último, el sábado jugarán Barrio Cabrera y Deportivo Josefina con todas sus categorías desde las 20 horas.