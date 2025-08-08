Iñaki Serrano vive un presente soñado sobre dos ruedas. Con apenas 18 años, ya es una de las grandes promesas del ciclismo argentino y, en pocos días, volverá a vestir la celeste y blanca en los Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto.

El camino de Iñaki comenzó a tomar forma después de su primer Campeonato Argentino de Pista, donde fue subcampeón en las vueltas puntuables. “Ahí sabía que podía llegar lejos y comencé a entrenar del lado más competitivo”, recuerda. Su primera carrera, en Entre Ríos, fue una victoria que marcó el rumbo: “Uno de los cambios principales fue tomarme el deporte en serio y querer medirme con todos”.

De la revancha al podio

Hace apenas unas semanas, Serrano integró el equipo nacional que logró la medalla de bronce en la velocidad por equipos del Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista, en Lima, Perú. “La verdad, una felicidad muy grande porque el año pasado nos habíamos quedado a las puertas de la medalla contra México y esta vez poder ganarles me hizo sentir una satisfacción enorme. Fue un momento muy especial que va a quedar guardado en mi memoria por mucho tiempo”, relata.

El desafío no fue sencillo: “Hay chicos que van muy fuerte y es un placer poder correr contra los mejores del continente. No era una experiencia nueva porque ya había representado al país, pero este año pude dar más pelea. La edición anterior estaba enfermo y no llegué bien al objetivo”.

Lo que se viene

Ahora, la mira está puesta en Asunción. Competirá en las pruebas de velocidad pura y velocidad olímpica. “Mis expectativas son dar lo mejor de mí y disfrutar cada momento vivido en estos juegos”, afirma. Para ello, se prepara junto a su equipo de entrenamiento y con el acompañamiento de su psicóloga deportiva, Lorena Gaivizzo.

La presión, lejos de pesarle, lo impulsa: “Yo lo tomo por el lado de la motivación y me encanta saber que va a estar toda mi familia, amigos y argentinos apoyándome”. Su rutina diaria combina esfuerzo y organización: “Lo manejo con entrenamiento y estudio, porque también estoy cursando una carrera universitaria online”.

El sostén fundamental

“La familia y el entorno juegan un papel muy importante, sino el más. Me apoyan tanto económicamente como emocionalmente y son mi pilar en todos los objetivos que me proponga”, destaca.

El 7 de agosto viajará rumbo a Paraguay. Sus competencias serán el 12 y 13, con transmisión en vivo para todo el país. “Me ayuda mucho que me sigan en Instagram, que es @inakiserrano_7, y que estén alentando desde casa”, invita.