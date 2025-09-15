Iñaki Serrano, ciclista oriundo de San Francisco, logró una destacada actuación en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025, obteniendo la medalla de bronce en la prueba de keirin, su debut en la categoría élite del ciclismo nacional.

La competencia se desarrolló en formato de tres matchs puntuables, y Serrano logró el segundo lugar en las mangas 2 y 3, lo que lo ubicó tercero en la sumatoria general. “Me llena de felicidad demostrarme a mí mismo que puedo dar batalla en mayores, a pesar de no ascender oficialmente de categoría hasta el año que viene”, expresó el deportista tras la carrera. También destacó el valor del resultado en una temporada exigente: “Este resultado da energía para seguir”.

La participación del sanfrancisqueño se dio en el marco de una primera edición histórica de los Jadar, que concluyeron este domingo 14 de septiembre con una emotiva ceremonia en el Fan Fest de bulevar Oroño, en Rosario. Durante seis días, más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de todo el país compitieron en 58 disciplinas, consolidando a la ciudad como capital del deporte nacional.

Según consignó la organización, el acto de clausura incluyó premiaciones simbólicas en hockey femenino y básquet en silla de ruedas masculino, homenajes a los más de 1.000 voluntarios, y un desfile de las delegaciones que reflejó el espíritu integrador de los Juegos.

En ese contexto, también se recordó la participación de otros representantes sanfrancisqueños, como Alejandro Kunkel, quien días atrás obtuvo la medalla de oro en judo adaptado, categoría hasta 80 kg para personas no videntes, tras imponerse en tres combates consecutivos en el polideportivo de la ex Sociedad Rural de Rosario.

Los Jadar marcaron el inicio del ciclo olímpico camino a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y reafirmaron la condición de Rosario como sede estratégica para el deporte argentino, con presencia de figuras como Paula Pareto, Nadia Podoroska y Sebastián Crismanich, entre otros.