Este martes, en el velódromo de Luque, comenzará la actividad de ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, donde el sanfrancisqueño Iñaki Serrano debutará en la prueba de velocidad por equipos masculina con la Selección Argentina. Las rondas clasificatorias se disputarán desde las 12:45 (hora de Paraguay) y, en caso de avanzar, las finales se correrán a las 18:45.

A partir de las 11:00 se realizarán en la pista las pruebas de persecución por equipos y velocidad por equipos, tanto en la rama femenina como masculina, con instancias clasificatorias en horario matutino y finales en la tarde, según consignó la organización de ASU2025.

En la persecución por equipos femenina, Argentina contará con Julieta Benedetti, Abril Garzón, Ludmila Aguirre y Valentina Tapia. En la masculina, competirán Mateo Duque, Santiago Gruñeiro, Ramiro Videla y Agustín Ferrari.

En velocidad por equipos femenina participarán Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna, mientras que en la masculina lo harán Iñaki Serrano, Matías Murillo y Alejo Betique, en busca de un lugar en el podio.

Según el reglamento de la competencia, todos los ciclistas tienen menos de 22 años. Serrano, además de esta prueba, competirá en velocidad individual. En el plantel masculino argentino también están Mateo Kalejman y Octavio Salmón, junto a los ya mencionados integrantes de las distintas pruebas.