Huracán se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer por penales a Instituto en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El encuentro, correspondiente a los 16avos de final, finalizó 0-0 en el tiempo reglamentario, pero el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka logró imponerse 3-2 en la definición desde los doce pasos, con una destacada actuación de su arquero Sebastián Meza, quien contuvo dos remates.

Según consignó TyC Sports, el trámite del partido fue parejo y con escasas situaciones claras, condicionado además por un arbitraje irregular de Andrés Gariano, que interrumpió en varias ocasiones el desarrollo del juego. Con ambos equipos imprecisos de cara al arco, la resolución llegó desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Meza se erigió como figura al contener los disparos de Fernando Alarcón y Alex Luna, mientras que Gastón Lodico desvió su remate. Por el lado de Huracán, aunque Leonardo Gil falló su ejecución inicial, los aciertos de Leonardo Sequeira, Tomás Guidara y Fabio Pereyra sellaron el pase a la siguiente instancia.

El conjunto de Parque Patricios venía de cerrar un primer semestre irregular, en el que lideró su grupo en la Copa Sudamericana y alcanzó la final del Torneo Apertura local, donde cayó ante Platense. Ahora, se medirá en octavos de final con Lanús, que superó a Vélez por 2-0 con goles de Ramiro Carrera y Eduardo Salvio, según informó el mismo medio.

Por su parte, Instituto culminó en la octava posición de la Zona B del Torneo Apertura y mantiene una ventaja de nueve puntos tanto respecto al descenso por Tabla Anual como en la lucha por clasificar a copas internacionales.

El cuadro de octavos de final de la Copa Argentina continúa conformándose. Entre los duelos confirmados se encuentran San Lorenzo o Quilmes vs. Tigre, Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba de Rosario, Racing vs. Deportivo Riestra, Unión vs. River Plate o San Martín de Tucumán, Boca Juniors o Atlético Tucumán vs. Newell’s, Belgrano vs. Independiente, Aldosivi vs. Argentinos Juniors, y Lanús vs. Huracán. El próximo cruce será este sábado entre San Lorenzo y Quilmes, desde las 16:45 en el Estadio Ciudad de Lanús.