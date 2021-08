Este domingo comenzó a disputarse el torneo “Germinando Sueños” de la Asociación de Hockey de San Francisco que tuvo su primera jornada en cancha de Charabones.

La primera división fue la encargada de abrir la temporada, que continuará el próximo fin de semana con las divisiones infantiles.

Resultados de la 1° fecha

Charabones 1-0 Polideportivo

Gol: Romina Arias (C)

La Hidráulica 6-0 Talleres

Goles: Florencia Romero x 2, Mariana Oliva x3 y Magalí Gallardo (LH)

Tiro y Gimnasia 0-5 Contadoras

Goles: Florencia Fernández, Nicole Roque, Noelia Pogliano, Mónica Inalbon, Daniela Juárez (C)

Devoto 0-2 Antártida Argentina

Goles: Florencia Conti (AA)

Libre: Sporting

Así continúa

Infantiles - Sábado 21 de agosto (en Polideportivo Municipal)

14 hs Pre décima y décima

15 hs Novena

16 hs Octava

Juveniles - Sábado 28 de agosto (en Polideportivo Municipal)

14 hs Proyecto Malvinas vs. La Enramada (7ª división)

15 hs Polideportivo vs. Iturraspe (7ª división)

16 hs Proyecto Malvinas vs. La Enramada (5ª división)

17 hs Iturraspe vs. Polideportivo (5ª división)