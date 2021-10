En cancha de San Francisco Rugby Club este domingo la primera división de la liga local de hockey completó la cuarta fecha que dejó a dos equipos en la cima de la tabla de posiciones.

Se trata de Polideportivo San Francisco que goleó a Tiro y Gimnasia y alcanzó a Charitas -que tuvieron fecha libre- en la punta del campeonato. Además, en el duelo de escoltas Contadoras y Las Tibus de Antártida Argentina terminaron empatadas.

4ª fecha

La Hidráulica 1-1 Sporting

Goles: Mariana Oliva (LH) Tamara Fonseca (S)

Tiro y Gimnasia 0-8 Polideportivo San Fco.

Goles: Jesica Rosso x 2, Silvina Flores x 4, Angélica Arredondo y Daiana Márquez (P)

HM Devoto 1-0 Talleres

Gol: Camila Ibarra (D)

Antártida Arg. 2-2 Contadoras

Goles: Constanza Migliori X2 (AA) Florencia Fernández y Natalia Sapei (C)

Libre: Charitas

La tabla

1. Charitas 12 pts.

2. Polideportivo 12 pts.

3. Contadoras 10 pts.

4. Antártida Arg. 10 pts.

5. Sporting 4 pts.

6. La Hidráulica 4 pts.

7. Devoto 3 pts.

8. Tiro y Gimnasia 1 pt.

9. Talleres 1 pt.

6ª fecha

HM Devoto vs. Charitas

Tiro y Gimnasia vs. Sporting

Antártida Arg. vs. Polodeportivo

Contadoras vs. Talleres

Libre: La Hidráulica