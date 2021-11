Este domingo por la mañana se juega la última fecha del torneo "Germinando Sueños" de primera división de la Asociación de Hockey San Francisco donde se definirá quien será el equipo campeón de la temporada.

Será en cancha de San Francisco Rugby Club desde las 8 de la mañana.

Programación

8 hs Sporting vs. Talleres

9.30 hs Charitas vs. Contadoras

11 hs La Hidráulica vs. Antártida Arg.

12.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Devoto

Libre: Polideportivo

La tabla

1. Antártida Arg. 19 pts.

2. Polideportivo 18 pts.

3. Charitas 18 pts.

4. Contadoras 16 pts.

5. La Hidráulica 10 pts.

6. Sporting 7 pts.

7. Devoto 3 pts.

8. Talleres 1 pt.

9. Tiro y Gimnasia 1 pt.