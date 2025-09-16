Hockey: Argentina será sede del inicio de la FIH Pro League 2025-26
Del 9 al 14 de diciembre, los Leones y las Leonas debutarán ante potencias mundiales en la séptima edición del certamen, que otorga plazas directas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó que Argentina será sede del inicio de la FIH Pro League 2025-26, del 9 al 14 de diciembre, con la participación de los Leones y las Leonas ante rivales de primer nivel mundial. La competencia, que reúne a las principales selecciones del planeta, marcará su séptima temporada y otorgará clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para los campeones.
En su debut como anfitrión, el seleccionado masculino enfrentará a Países Bajos, actual campeón, y al debutante Pakistán, mientras que el conjunto femenino se medirá ante Alemania y Países Bajos, dos históricas potencias del hockey internacional.
Según detalló la Confederación Argentina de Hockey (CAH), la temporada 2025-26 incluirá 144 partidos distribuidos entre diez países sede, y se extenderá hasta el 28 de junio de 2026, a pocas semanas del Mundial de Hockey. En la última jornada, habrá actividad simultánea en Bélgica, Alemania e Inglaterra, con seis equipos femeninos y seis masculinos en competencia.
La edición también marcará los estrenos de Irlanda (femenino) y Pakistán (masculino), clasificados a través de la FIH Nations Cup.
Calendario confirmado para las selecciones argentinas
Leonas
- Argentina (9-14 diciembre 2025): vs Alemania y Países Bajos
- Australia (10-15 febrero 2026): vs Australia e Irlanda
- Bélgica (13-21 junio 2026): vs Bélgica y China
- Inglaterra (23-28 junio 2026): vs Inglaterra y España
Leones
- Argentina (9-14 diciembre 2025): vs Países Bajos y Pakistán
- India (10-15 febrero 2026): vs India y Bélgica
- Inglaterra (13-21 junio 2026): vs Inglaterra y Australia
- Alemania (23-28 junio 2026): vs Alemania y España
Con un formato itinerante, la Pro League 2025-26 pasará también por China, España, Australia, India, Países Bajos, Irlanda y Bélgica, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario internacional.