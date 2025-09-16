La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó que Argentina será sede del inicio de la FIH Pro League 2025-26, del 9 al 14 de diciembre, con la participación de los Leones y las Leonas ante rivales de primer nivel mundial. La competencia, que reúne a las principales selecciones del planeta, marcará su séptima temporada y otorgará clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para los campeones.

En su debut como anfitrión, el seleccionado masculino enfrentará a Países Bajos, actual campeón, y al debutante Pakistán, mientras que el conjunto femenino se medirá ante Alemania y Países Bajos, dos históricas potencias del hockey internacional.

Según detalló la Confederación Argentina de Hockey (CAH), la temporada 2025-26 incluirá 144 partidos distribuidos entre diez países sede, y se extenderá hasta el 28 de junio de 2026, a pocas semanas del Mundial de Hockey. En la última jornada, habrá actividad simultánea en Bélgica, Alemania e Inglaterra, con seis equipos femeninos y seis masculinos en competencia.

La edición también marcará los estrenos de Irlanda (femenino) y Pakistán (masculino), clasificados a través de la FIH Nations Cup.

Calendario confirmado para las selecciones argentinas

Leonas

Argentina (9-14 diciembre 2025): vs Alemania y Países Bajos

Australia (10-15 febrero 2026): vs Australia e Irlanda

Bélgica (13-21 junio 2026): vs Bélgica y China

Inglaterra (23-28 junio 2026): vs Inglaterra y España

Leones

Argentina (9-14 diciembre 2025): vs Países Bajos y Pakistán

India (10-15 febrero 2026): vs India y Bélgica

Inglaterra (13-21 junio 2026): vs Inglaterra y Australia

Alemania (23-28 junio 2026): vs Alemania y España

Con un formato itinerante, la Pro League 2025-26 pasará también por China, España, Australia, India, Países Bajos, Irlanda y Bélgica, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario internacional.