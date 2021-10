El equipo de hockey femenino de Antártida Argentina ya tiene fixture confirmado para disputar el torneo Proyección "A" de la Federación Cordobesa de Hockey. Las "pingüinas" visitarán a Urú Curé de Río Cuarto en la primera fecha que se disputará el próximo sábado.

Para el equipo que conduce Matías Garetto se trata de un gran desafío, nunca antes un equipo federado de San Francisco había llegado a estas instancias en la cual tradicionalmente se pone en juego el ascenso a la división A aunque en esta temporada no es así y no estará en juego la plaza en la categoría mayor.

El fixture

1ª fecha vs. Urú Curé de Río Cuarto (V)

2ª fecha vs. Universitario "Rojo" (L)

3ª fecha vs. Jockey "B" (V)

4ª fecha vs. Barrio Parque (L)