Desde las 16:30 de este sábado, Antártida Argentina se medirá como visitante ante Córdoba Athletic “Rojo” por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga B de la Federación Cordobesa de Hockey, con la intención de prolongar su invicto y seguir en los primeros puestos de la Zona A.

El conjunto de San Francisco, que marcha segundo en la tabla pero con un partido menos que el líder, buscará sumar nuevamente en condición de visitante, una tarea que se vuelve fundamental para sus aspiraciones en esta etapa del certamen.

Las dirigidas por Nicolás Racca acumulan dos victorias y un empate en las tres presentaciones disputadas. Por su parte, Córdoba Athletic “Rojo” también llega a este compromiso sin derrotas, con una victoria y tres empates en lo que va del torneo.

La jornada deportiva en Córdoba comenzó a las 10:30 con los encuentros de las categorías formativas. El choque de Primera División está previsto para las 16:30.