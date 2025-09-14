Por la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga B del hockey cordobés, Antártida Argentina visitó este sábado a Universitario “Rojo” en Córdoba Capital y se llevó una nueva victoria en Primera División tras imponerse en los shoot-outs.

El encuentro finalizó 2 a 2 en tiempo reglamentario, con goles de Clara Roasso y Magalí Díaz para el conjunto de San Francisco. En la definición, Clara Roasso y Amparo Roasso convirtieron, mientras que la arquera Catalina Secrestat fue determinante al mantener su arco en cero con dos atajadas clave.

Con este resultado, Antártida continúa como único líder de la Zona A, medio punto por encima de Talleres de Córdoba y con un partido pendiente ante Jockey Club “B”.

Resultados de las demás categorías