Antártida Argentina consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a Córdoba Athletic “Rojo” este sábado 23 de agosto, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga “B” de hockey sobre césped. El encuentro se disputó en Córdoba capital y significó una nueva victoria para el conjunto sanfrancisqueño.

La jornada también dejó buenos resultados para las divisiones formativas del club. En Sub 12, Antártida Argentina ganó 5-2; en Sub 14 obtuvo un contundente 6-0; y en Sub 16 se impuso por 4-0. La única derrota fue en Sub 19, que cayó 2-1.

En la categoría Intermedia, el partido finalizó 2-2 en tiempo reglamentario, pero la solidez en el arco hizo que las sanfrancisqueñas se impusieran en los shoot out, redondeando una fecha altamente positiva para la institución.