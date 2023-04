Handball local de exportación: Bautista Frare pegó el salto y se incorporó a Ferro

Bautista Frare (19) se incorporó hace algunas semanas a los planteles de handball de Ferro Carril Oeste, fruto del proceso formativo del club Tiro y Gimnasia de San Francisco. El joven de nuestra ciudad -futuro profesor de educación física- se incorporó desde muy chico a la institución, hizo todo el camino formativo en el club y tras sumar varios partidos en primera pegó el salto a uno de los clubes grandes de Buenos Aires.

Esta gran noticia para el club sanfrancisqueño refleja el trabajo formativo a cargo de los profesores Gerardo Albrecht y Vanesa Vallero que apostaron por esta disciplina deportiva -que no estaba en la ciudad- desde hace varios años atrás.

En diálogo con El Periódico, Frare habló de este proceso del cual está muy agradecido y se manifestó muy contento por ese paso en su carrera. Además, contó que antes de llegar a Caballito estuvo a prueba en River Plate donde sumó una importante experiencia. “Hace tiempo que buscaba un club para seguir aprendiendo y capacitándome, fui a River aunque las cosas no salieron como esperaba, en Ferro me encontré con un club hermoso, muy buenos compañeros y un nivel que es lógico que está por encima al que estaba acostumbrado, estamos adaptándonos y ya jugamos varios partidos. En River entrené con jugadores que en pocos años estarán en Europa, chicos de selección, con Dady Gallardo que es un excelente entrenador y todo eso me sirvió mucho para aprender. Desde chico siempre tuve esta idea de llegar y estamos sobre la marcha”, contó el jugador.

“En Ferro juego con dos categorías junior y mayores, en ambas ya arrancamos hace dos semanas y jugamos varios partidos. Tengo un buen apoyo de los compañeros y del entrenador, vamos aprendiendo, me estoy asentando de a poco y con el tiempo esperamos llegar al máximo nivel, el que me faltó para quedar en River”, comentó Frare.

El debut fue un mar de sensaciones, una gran oportunidad y bajo las órdenes de un entrenador del seleccionado nacional. “Fue tremendo, nuestro DT estaba dirigiendo otra categoría y no llegaba a dirigirnos a nosotros. En ese partido estuvo Martín Duhau -DT de la Selección Argentina Junior femenina- y era mi debut por la Liga, que me dirigiera ese gran DT era mucho, estaba nervioso, pero cuando entrás ya te metés y empezás a disfrutar”, relató el jugador.

¿Referentes? “Chino Simonet y el danés Mikkel Hansen", dijo Frare.

Educación Física, el primer contacto con el handball

Frare contó que fue determinante haber conocido el deporte en las clases de Educación Física de la escuela, fue su primer contacto con la disciplina. “Empecé a jugar en 2016, en el colegió me gustaba mucho el handball y lo hablé con el profe de Educación Física, pero en ese momento no había equipos masculinos para ir a entrenar. Después mi viejo me comentó que había un equipo en Tiro y Gimnasia, fui y me encantó la clase, entonces seguimos, así empezó todo. Estoy estudiando el profesorado de educación física, es algo que me gusta porque todos los que conocemos el handball es porque empezamos en el colegio, la mayoría se engancha y busca club. Todo empieza del colegio”, indicó.

En cuanto a su evolución y posición en la cancha, el jugador contó: “Siempre me gustaron los lanzamientos, jugar en primera línea como central o lateral. En infantiles lo hice como central y a los 15 años me sumaron a primera, probé de lateral y de extremo -que tiene mucho lanzamiento-; y ahora juego en esa posición”.

También fue importante ganar roce con esa primera división en los torneos disputados en Villa María. “Fue una experiencia hermosa que me sirvió mucho, no pensé que me iban a llevar al torneo, me sirvió para integrarme, conocer otro handball porque en San Francisco no hay equipos, tenés que ir a la zona a jugar, por eso sirvió conocer otros sistemas. Me dieron todas las oportunidades, me bancaron en situaciones complicadas que tuve. Cuando llegué a primera tenía 15 años y empecé a jugar con chicos de 24-25, me recibieron muy bien y aprendí un montón”.

“Quiero agradecerle a Gera y a Vane y a toda la Comisión que me dieron todo lo que tengo hoy en el deporte, es todo gracias a ellos. Agradecerles a todos ellos y a mis compañeros”, apuntó el nuevo jugador 'verdolaga'.

“Es reflejo del trabajo que se hace”

Por su parte, el entrenador Gerardo Albrecht - a cargo del handball en Tiro y Gimnasia junto a Vanesa Valero- destacó el compromiso y la evolución del jugador. “Él empezó a los 9 años con nosotros, hace desde mini infantiles y pasó por todas las categorías, jugó poco tiempo en primera porque tiene 19 años, ya me había comentado que se iba a estudiar a Buenos Aires, entonces hablamos con Dady Gallardo -coordinador de River y DT de la primera femenina- y tuvo una prueba en River, una experiencia única para él y de ahí se fue a probar a Ferro y quedó ahí”, comentó.

“La ventaja que tiene es la altura para su edad y al entrenar con primera desde chico (lo hacía desde los 15 años) agarró una buena potencia en el lanzamiento, desarrolló un buen brazo, potente, con buen salto. Estamos contentos por él y por la excelente persona que es”, agregó.

Este paso dado por Frare también motiva a los más chicos y refleja el trabajo formativo que se hizo en la institución. “Es importante y positivo, es reflejo del trabajo que se hace, Ferro es una institución muy grande y tiene un handball muy fuerte, compite en Liga Metropolitana, juega sábados y domingos, entonces es una realidad totalmente diferente, tiene competencia todos los sábados y domingos que es muy importante. Para nosotros es una motivación extra y sirve para contagiar a los más chicos, es un gran ejemplo”, indicó Albrecht.

Con respecto a lo que viene para Tiro y Gimnasia, Albrecht adelantó que este año se suma el equipo femenino a la competencia en Villa María. “El domingo 23 de abril arrancaría la Liga de Villa María, este año pudimos sumarnos con el plantel femenino que hace varios años que estamos intentando sumarnos y hoy lo podemos hacer gracias a un gran esfuerzo de los padres. Nos queda poco para arrancar y con las demás categorías la idea de siempre es darles rodaje con torneos, encuentros y visitas de algunos equipos”, señaló.