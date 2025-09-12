El duelo corresponde a la 7ª fecha de la Zona B y llega en un momento clave del torneo: El Ceibo es el líder con 11 puntos, luego de un sólido triunfo como visitante ante Bolívar de Carlos Paz. Pero muy cerca, y con el envión de haber ganado en casa frente a Unión de San Guillermo, aparece El Tala, segundo con 10 puntos, decidido a quedarse con el clásico y trepar a lo más alto.

En la previa del encuentro, Guido Falasconi, capitán de El Tala, destacó: “Si bien los clásicos son partidos aparte, nosotros lo venimos preparando para tratar de cortarle la idea de juego que tienen ellos y manejar el ritmo del partido”.

Y agregó: “Para el club y para nosotros significa mucho pelear por un lugar en la Liga Federal nuevamente. Queremos tratar de llevar a El Tala al lugar donde se merece estar”.

El ambiente promete ser electrizante en el Antonio Cena, con dos equipos que vienen en alza y mucho en juego.