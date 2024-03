El grupo solidario Am-Tena viajará nuevamente a Villa Atamisqui -Santiago del Estero- con el objetivo de ayudar a las familias de esa localidad que atraviesan una situación de pobreza extrema desde hace varios años.

En ese marco, Walter Garigliotti -uno de los referentes de dicho espacio-, visitó La Mañana de El Periódico y explicó que juntan útiles escolares, calzado, ropa y alimentos no perecederos para este viaje que se concretará a principios del mes de abril.

“Hasta más o menos el 1 y el 2 de abril juntamos cosas para el viaje y ya el 5 se iría el camión. Bien. Se necesita ropa de niño, de edad primaria porque son todas escuelas primarias que están en el monte a las que nosotros ayudamos, todo lo que es alimento no perecedero que les hace falta. A los chicos les da de comer la maestra, que también es la cocinera con algunos padres que a veces que ayudan, así que cualquier cosa bienvenida; también útiles como cuadernos, mochila, cartuchera, lápices de colores, lápiz, lapicera, carpetas porque algunos ya son un poquito más grandes y usan carpeta. Lo que usa un chico de primaria acá, aunque sea usado no importa y que esté en condiciones porque algo roto si no lo usan acá porque está roto no los llevamos”, comentó.

Además, recordó que el grupo hace unos 15 años que realiza estos viajes dos veces por año. “La necesidad allá es extrema. No hay nada, no tiene luz, no tienen agua, no tienen forma de conseguir un trabajo porque no hay forma. Son ranchitos de barro y paja, muy poquitos tienen de ladrillos y se las hacen ellos como pueden. Tienen tres o cuatro meses al año donde los llevan las empresas grandes de cereales de floración del maíz a trabajar, a separar semillas, pero es todo lo que pueden hacer en el año”, indicó.

¿Por qué se les lleva la ayuda afuera y no se no queda para San Francisco?. “Tiene que ver con esto, con que allá la ayuda no llega, son olvidados completamente, para que tengan una idea no tienen luz, no hay cable, están en el medio del monte y la tenés a lo mejor a un kilómetro, imposible”, destacó.

También señaló que en todos estos años la realidad a cambiado muy poco. “Casi nada, como decía fuera del micrófono o lo que cambió es que pudieron hacerse de planes de la AUH (Asignación Universal por Hijo), así que los maestros fueron enseñándoles cómo hacer los trámites para que pueda llegarles aunque sea esa ayuda a algunos. Eso lo pudieron conseguir en el último tiempo algunos por lo menos para paliar la situación, pero el panorama es crítico”, agregó.

Para colaborar, las personas interesadas se pueden comunicar al teléfono 3564 650222 (Walter Garigliotti).