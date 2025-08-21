Una violenta pelea entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile desató el caos este miércoles durante el partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda.

Los incidentes comenzaron en el entretiempo, escalaron rápidamente en brutalidad, y derivaron en la cancelación del encuentro tras múltiples heridos y más de 90 detenidos, según informaron fuentes oficiales.

Lo que debía ser una noche de fútbol internacional terminó en un escenario de extrema violencia. Los disturbios comenzaron cuando los hinchas visitantes, ubicados en la Tribuna Pavoni Alta del estadio Libertadores de América, arrojaron objetos contundentes hacia la parcialidad local. La situación se volvió insostenible tras el ingreso de barras de Independiente, que atacaron a los simpatizantes chilenos en plena tribuna.

A pesar de la presencia de 650 efectivos policiales y 150 agentes de seguridad privada, el sector donde se originaron los hechos no contaba con custodia al momento de los primeros incidentes. La reacción tardía del operativo agravó el escenario. Durante los disturbios se lanzaron desde butacas hasta un inodoro, y algunos fanáticos intentaron invadir el campo para huir de las agresiones.

Por orden de Conmebol, la voz del estadio pidió reiteradamente la evacuación del sector visitante, pero los hechos de violencia continuaron. Al retirarse los últimos simpatizantes de la U, un grupo de barras locales ingresó encapuchado y con palos por otro acceso para golpear a los rezagados. Un hincha chileno incluso cayó al vacío desde lo alto de la tribuna en medio del ataque. Su estado es aún incierto.

Las ambulancias desplegadas en el operativo asistieron a numerosos heridos con cortes y golpes de diversa gravedad, muchos de los cuales fueron trasladados a los hospitales Fiorito y Perón. Algunos atacantes desnudaron a las víctimas y colgaron la ropa en el alambrado como trofeo. La violencia también alcanzó sectores donde estaban familiares de los jugadores, lo que generó la reacción desesperada de varios futbolistas.

A las 23, con el estadio aún en tensión, se abrieron los portones para evacuar, pero nuevos enfrentamientos impidieron una salida ordenada. Finalmente, la Conmebol informó la cancelación definitiva del partido, citando “falta de garantías de seguridad” y anunció que el caso será elevado a sus Órganos Judiciales para determinar las sanciones correspondientes.

