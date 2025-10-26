Se disputó una nueva edición del torneo “Andrés Filippa Memorial”, competencia que reunió a jugadoras y jugadores de distintos niveles en un formato medal play a 18 hoyos. Con categorías mixtas según hándicap y premios especiales, el evento dejó varias tarjetas destacadas en el campo.

El ganador de la categoría Scratch fue Agustín Jappert, quien firmó una sólida vuelta de 73 golpes. Además, se impuso en el Long Drive del hoyo 2, demostrando potencia y regularidad a lo largo del recorrido.

Resultados