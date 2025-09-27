Golf: los resultados de un nuevo torneo en San Francisco
El certamen se disputó este sábado en el Jockey Club San Francisco con una destacada participación de golfistas locales y de la región.
Este fin de semana, el Golf Jockey Club San Francisco fue sede del torneo “Jappert Bienes Raíces” con la modalidad Medal Play de 18 hoyos.
Estuvo conformado por categorías mixta, Scratch, azul de 0/16.9, blanca de 17/24.9 & rojas de 25 al máximo y hubo premios especiales al Best Approach (hoyo 18), Long Drive (hoyo 2) y senior (≥50), además de sorteos entre los participantes.
Resultados
- Cat.- Scratch: Agodino, Leopoldo (75)
- Cat.- Azul 0/9.9:
1°- Rivarosa, Luis (73)
2°- Ferro, Carlos (77)
- Cat.- Azul 10/16.9:
1°- Delfabro, Cesar (74)
2°- Nicolini, Luis (75)
- Cat.- Blanca 17/24.9:
1°- Barrado, Lucio (73)
2°- Diale, Raul (74)
- Cat.- Roja 25 al máximo
1°- Bustos, Sergio (66)
2°- Bono, Miguel (73)
- Best Approach hoyo 18: Marengo, Martin
- Long Drive: Nicolini, Andres.
- Senior: Bustos, Sergio (66).