Este fin de semana, el Golf Jockey Club San Francisco fue sede del torneo “Goat Shop – Zona Golf Pro”, una competencia que reunió a jugadores de la ciudad y zonas aledañas, distribuidos en diferentes categorías mixtas y con premios especiales en juego.

En la Copa Challenger, el Mejor Gross fue para Agustín Jappert, quien firmó una tarjeta de 72 golpes, consolidándose como la mejor performance general del certamen.

Resultados por categorías

Tee Azul (hcp 0–11.9) 1º Nelson Ñañez (69) 2º Daniel Mari (69)

Tee Blanco (hcp 12–24.9) 1º Franco Ronconi (63) 2º Daniel Felizia (68)

Tee Rojo (hcp 25–54) 1º Miguel Bono (66) 2º Martín Badaloni (71)

Premios especiales

Best Approach (hoyo 9): Leopoldo Agodino

Long Drive (hoyo 2): Maximiliano Caffaratti

Categoría Senior (mayores de 50 años): Miguel Bono (66)

El torneo se desarrolló bajo la modalidad individual y en un marco de camaradería y competencia que caracterizó a cada una de las salidas en cancha.