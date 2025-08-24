Golf: los resultados de un nuevo torneo en San Francisco
Este fin de semana se llevó a cabo en el Golf Jockey Club San Francisco la 6° fecha del torneo “Circuito GOLF J.C.S.F – Mulligan Golf Tour”, con la participación de jugadores locales y de la región.
La competencia se desarrolló en categorías mixtas: Scratch, 0 a 9.9, 10 a 16.9, 17 a 24.9 y 25 a 54, además de premios especiales al Best Approach (hoyo 9), Long Drive (hoyo 2) y Senior (≥50).
Resultados
Categoría Scratch
Daniel Mari (77)
Categoría 0 a 9.9
1° Fernando Massa (72)
2° Franci Delfabro (74)
Categoría 10 a 16.9
1° Gaston Blasi (70)
2° Cesar Delfabro (72)
Categoría 17 a 24.9
1° Guillermo Alvarez (65)
2° Hernan Maidana (69)
Categoría 25 a 54
1° Hernan Iacefti (72)
2° Ricardo Pusseto (74)
Premios especiales
Best Approach (hoyo 9): Luis Nicolini
Long Drive (hoyo 2): Joaquin I. Martinez
Senior: Guillermo Alvarez (65)