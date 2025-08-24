Este fin de semana se llevó a cabo en el Golf Jockey Club San Francisco la 6° fecha del torneo “Circuito GOLF J.C.S.F – Mulligan Golf Tour”, con la participación de jugadores locales y de la región.

La competencia se desarrolló en categorías mixtas: Scratch, 0 a 9.9, 10 a 16.9, 17 a 24.9 y 25 a 54, además de premios especiales al Best Approach (hoyo 9), Long Drive (hoyo 2) y Senior (≥50).

Resultados

Categoría Scratch

Daniel Mari (77)

Categoría 0 a 9.9

1° Fernando Massa (72)

2° Franci Delfabro (74)

Categoría 10 a 16.9

1° Gaston Blasi (70)

2° Cesar Delfabro (72)

Categoría 17 a 24.9

1° Guillermo Alvarez (65)

2° Hernan Maidana (69)

Categoría 25 a 54

1° Hernan Iacefti (72)

2° Ricardo Pusseto (74)

Premios especiales

Best Approach (hoyo 9): Luis Nicolini

Long Drive (hoyo 2): Joaquin I. Martinez

Senior: Guillermo Alvarez (65)