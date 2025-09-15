Un grupo de gimnastas de la Academia de Arte y Expresión, dirigido por Claudia Mina y Daiana Nanzer, representará a Argentina en el Campeonato Panamericano y la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica, que se realizará del 6 al 13 de octubre en Punta del Este, Uruguay. Para poder concretar su participación, solicitan la colaboración de la comunidad para costear traslados, alojamiento e inscripciones.

Según explicó Daiana Nanzer, las deportistas más pequeñas, en categoría Desarrollo Nacional (9 a 11 años), lograron su clasificación en mayo durante el Campeonato Nacional de Clubes realizado en Misiones. En tanto, las categorías Junior (15 a 17 años) y Senior (+18 años) accedieron al Panamericano tras participar del selectivo nacional de ranqueo disputado en julio en Buenos Aires.

Los representantes clasificados son:

Individual Femenino Senior (+18 años): Agustina Pereyra

Individuales Junior (15 a 17 años): Joaquín Gainza, Violeta Sarra, Delfina Mascherano, M. Emilia Oldrino y Sofía Martelotto

Trío Junior: Mascherano, Oldrino y Sarra

Equipo Junior: Gainza, Martelotto, Mascherano, Oldrino y Sarra

Individuales Desarrollo Nacional (9 a 11 años): Juana Badellino, Emilia Bur, Magdalena Ortega, Josefina Rasetto y Gianella Schiro

Trío Desarrollo Nacional: Badellino, Rasetto y Schiro

Equipo Desarrollo Nacional: Badellino, Bur, Ortega, Rasetto y Schiro

“Somos gimnastas de la Academia de Arte y Expresión, integrantes de la selección argentina de gimnasia aeróbica. Debemos solventar gastos de traslados, alojamiento, inscripciones, entre tantos otros. La colaboración de cada uno, por más pequeña que sea, nos acerca a poder representar al país de la mejor manera”, expresaron desde el grupo en redes sociales.

Para quienes deseen colaborar, se encuentra habilitado el alias AEROBICA.ACADEMIA.