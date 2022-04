Defensores de Frontera cambió hace algunas semanas de entrenador luego de no conseguir resultados positivos en la Zona Sur de la Liga Rafaelina. Tras la salida de Héctor Vallejo, Oscar "Bruja" Giacone se hizo cargo del plantel de primera división.

El ex DT de la La Hidráulica, contó que busca trabajar a largo plazo y dejar una base sólida para la próxima temporada en un equipo que está dando sus primeros pasos en esta divisional. "Llego después de que el Defe tenga un año no muy bueno, el arranque del 2022 tampoco lo había sido, confiaron en mí, hablaron conmigo para unirme al proyecto y así empezamos, hace apenas 20 días que arrancamos. Es un desafío lindo, el día que nos reunimos les dije que hay un plantel corto, falta gente, pero no querían escuchar lamentos sino soluciones, me gustó el desafío y lo acepté", comentó.

"Yo estoy contento, conozco a Maxi (Páez) el presidente y a la familia que está en el club. Estoy agradecido con ellos por haber confiado en mí y espero no defraudarlos. A corto plazo quizás paguemos un costo, son chicos jóvenes lo que tenemos en el plantel y que por ahí no estaban habituados a jugar en una zona tan competitiva como la Zona Sur, arriba de eso agregale que en 2020 y 2021 con la pandemia prácticamente no pudieron jugar, hay algunos chicos que venían de otros clubes, pero la mayoría eran de Seven Soccer", señaló el entrenador.

"Después de La Hidráulica estuve dos años en Proyecto Crecer, tuve varias charlas con varios equipos que no se dieron, pero siempre de alguna manera estuve ligado al fútbol. Estuve leyendo, viendo videos, siempre aprendiendo, soy de meterme mucho en internet, ver los trabajos", explicó Giacone.

Piensa a largo plazo

Gaicone indicó que tiene como objetivo "trabajar en un proyecto a largo plazo, con el correr de los partidos se va a ir mejorando y lo principal es dejar una base sólida para el año que viene, de hecho hemos subido de categoría algunos chicos de reserva, son chicos que ya voy viendo, ya lo hemos hablado con los entrenadores para que los chicos con condiciones para entrenar con primera no perdamos tiempo porque hay que subirlos".

"Yo creo que vamos a salir a adelante, se permiten solo dos refuerzos para el Clausura, pero el tema es qué refuerzos, es muy difícil porque la mayoría de los chicos que juegan en la zona cobran un dinero. Mi idea es dejar una base, no sé si voy a estar o no el año que viene, pero en mi paso por el club quiero dejar a varios chicos en el plantel primera", agregó.

Lo que viene: San Martín de Angélica

El "Defe" acumula un empate y dos derrotas en la temporada 2022. "El domingo tenemos una parada durísima, con un equipo tradicional de la liga como San Martín de Angélica, lo conocemos, esperamos el apoyo de la gente, estamos trabajando bien, pero hay que tener paciencia. Tengo un grupo de trabajo hermoso, chicos que dejan todo en cada entrenamiento y en cada partido. Nos está faltando irnos al vestuario ganando 1-0, ahí cambiaría todo el panorama, hoy pega en el palo y sale, el día que pegue en el palo y entre va a cambiar todo", precisó.

"Hay que cambiarle la cabeza a los chicos, creo que Vallejos tiene que haber dejado cosas buenas, a lo bueno lo dejamos como está y cambiamos algunas cositas como la educación deportiva. Cuando no se juega una fecha o hay un feriado algunos chicos no van a entrenar, esas cositas tenemos que cambiar en los chicos", explicó.