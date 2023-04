Sportivo Belgrano fue goleado por Independiente de Chivilcoy, jugando un mal primer tiempo que prácticamente definió el partido. El entrenador Ariel Giaccone fue autocrítico y lamentó la derrota.

“La vedad que fue el peor primer tiempo que hemos jugado y por eso nos costó remontarlo, fue muy difícil, un partido que sabíamos que nos iba a costar, pero en las primeras situaciones que tuvieron terminaron en gol y eso hizo que se nos haga muy difícil en la ultima parte del primer tiempo y sobre todo en el segundo tiempo”, expresó el DT.

Sobre el esquema utilizado nuevamente desde el arranque (3-5-2), el entrenador explicó: “Como sé que tienen buenas transiciones ofensivas y con pelotas cruzadas, traté de cubrir todo el ancho de la cancha para que no se produzca eso, pero creo que no sirvió y no pudimos comprender el juego. Fue el peor primer tiempo desde que iniciamos”.

Más allá de la derrota, hubo varios reclamos para con el árbitro sobre todo en la jugada del penal y de las expulsiones. “No hay que echarle la culpa a nadie, hemos cometido errores, a veces los errores de visitante te cuestan el doble porque tenés que tratar de asumir de que tenés que salir a buscar el partido y nosotros tenemos que salir a buscar el resultado. Hay que seguir trabajando, tratar de corregir los errores que tuvimos hoy, que fueron bastante graves en el primer tiempo y saber que si trabajando en grupo y en equipo vamos a conseguir muchas más cosas como pasó en el segundo tiempo”, indicó.

Sportivo deberá dar vuelta la página rápidamente y pensar en lo que viene, que será Gimnasia de Concepción del Uruguay el próximo fin de semana en San Francisco. “Hay que tratar de pensarlo para que el equipo salga a ganar, de lastimar al contrario y poner a los mejores jugadores que tenemos hoy físicamente para que podamos hacer un buen papel, competir contra Gimnasia que también va a ser un rival muy difícil”, concluyó.