En la mañana de este domingo, dio inicio la segunda edición del Torneo Femenino "21 de Agosto" que organiza Sportivo Belgrano. La primera jornada se disputó en el predio "Nicolás Losano".

El acto de inauguración contó con la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Francisco, Rodrigo Buffa, el Director de Deportes Juan Manuel Iturburu, la Legisladora Provincial, Alejandra Piasco, la Directora General de Espectáculos Públicos , Carolina Beltramino, integrantes del Consejo Municipal de la Mujer Patricia Hasne, Nancy Marrone, Graciela De Los Ríos, dirigentes y allegados de la institución.

La bienvenida a los equipos la realizó el Vicepresidente de la institución, Gabriel Federico donde remarcó la importancia de la competencia en el fútbol femenino. Por otra parte el Secretario de Gobierno felicitó a la institución por la iniciativa y a los equipos por participar.

Por última, las integrantes del Consejo Municipal de la Mujer, hicieron entrega de pelotas a los clubes que tendrán localía este año: Antártida Argentina, Proyecto Crecer y Sportivo Belgrano.

Resultados de 1° fecha

- Sportivo Belgrano 2 - 0 Huracán

Goles:Gisela Giraldo y Melina Sarmiento (SB)

- Filial Talleres 7- 0 Proyecto Crecer

Goles: Cintia Lovera x2 - Vanesa Zabala - Jesica Zabala - Soledad Rojas - Ludmila Gómez - Mía Peiretti (FT)

- Mitre 6 - 0 Las Lobitas

Goles: Jessica Cabrera x3 - Antonella Luque - Victoria Aimael - Carla Álvarez (M)

- Cult. San Bartolomé 2 - 2 Antártida Argentina

Goles: Azul Gudiño - Abril Arce (CS) Ana Galíndez - Melina Céliz (AA)

Hubo un cambio de encuentros en la Primera Fecha. Antártida Argentina jugó contra San Bartolomé mientras que Freyre enfrentará a Centro Vecinal Nicolás Batalla durante la semana.

2° fecha

Cult. San Bartolomé vs. Huracán (Frontera)

DMD Freyre vs. Atl. Mitre (Las Varillas)

Proyecto Crecer vs. Antártida Arg.

Sp. Belgrano vs. Talleres

Lobitas vs. Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla"