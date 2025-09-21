Fuerte presencia sanfrancisqueña en el torneo de tiro con arco en El Tío

Los clubes Tiro y Gimnasia y Familia Piemontesa se destacaron este fin de semana en el Torneo Homologatorio Aire Libre organizado por el Club Amigos del Tiro con Arco, que se llevó a cabo en las instalaciones del Club El Trébol, en la localidad de El Tío. La competencia reunió a casi un centenar de arqueros de distintos puntos de la región y dejó un saldo más que positivo para los representantes locales.

Club Tiro y Gimnasia: medallas y buenas actuaciones

El club Albinegro cosechó importantes resultados con su equipo de arqueros:

Emma Bicego, categoría PAF Raso Sub13 - 15 metros: medalla de plata (2º puesto).

Milagro Coalova, categoría PAF Raso Sub15 - 20 metros: medalla de oro (1º puesto).

Daniel Pisani, categoría Raso Masculino +50: medalla de oro (1º puesto).

Marcelo Schiozi, categoría Raso E-30: clasificó 2º, finalizó en el 3º puesto con medalla de bronce tras una semifinal muy reñida.

Sergio Rivadero, categoría Raso E-40: 5º puesto en su primera experiencia.

Asociación Familia Piemontesa: destacada participación y podios

Por su parte, los arqueros de la Asociación Familia Piemontesa de San Francisco también lograron un excelente desempeño, obteniendo seis medallas:

Mauricio Bertín se consagró con medalla de oro en Raso Masculino tras una reñida final ante su compañero Cristian “Crizar” Méndez, quien obtuvo la medalla de plata.

Carlos Leal, categoría Raso Masculino +50: medalla de plata.

Ayrton Benítez, categoría Raso Escuela 40 metros: medalla de plata.

Matías Callejo, categoría Raso Escuela 30 metros: medalla de oro tras una excelente actuación.

Valentina Panero, categoría Recurvo WA Escuela 20 metros: debut y medalla de oro.

Juan Urán, categoría Raso Escuela 20 metros: medalla de plata en su debut.

Además, compitieron con buenos desempeños Ángel Fabry (4°), Emilio Caamaño (7°) y Matías Grande (8°) en la categoría Escuela 40 metros.

Desde la Asociación recordaron que las prácticas de la Escuela de Tiro con Arco se realizan todos los sábados de 10:00 a 12:00 horas. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo a través de sus redes sociales: