Fuerte presencia sanfrancisqueña en el torneo de tiro con arco en El Tío
Arqueros del Club Tiro y Gimnasia y de la Asociación Familia Piemontesa se lucieron con múltiples medallas y destacadas actuaciones en una jornada que reunió a deportistas de toda la región.
Los clubes Tiro y Gimnasia y Familia Piemontesa se destacaron este fin de semana en el Torneo Homologatorio Aire Libre organizado por el Club Amigos del Tiro con Arco, que se llevó a cabo en las instalaciones del Club El Trébol, en la localidad de El Tío. La competencia reunió a casi un centenar de arqueros de distintos puntos de la región y dejó un saldo más que positivo para los representantes locales.
Club Tiro y Gimnasia: medallas y buenas actuaciones
El club Albinegro cosechó importantes resultados con su equipo de arqueros:
- Emma Bicego, categoría PAF Raso Sub13 - 15 metros: medalla de plata (2º puesto).
- Milagro Coalova, categoría PAF Raso Sub15 - 20 metros: medalla de oro (1º puesto).
- Daniel Pisani, categoría Raso Masculino +50: medalla de oro (1º puesto).
- Marcelo Schiozi, categoría Raso E-30: clasificó 2º, finalizó en el 3º puesto con medalla de bronce tras una semifinal muy reñida.
- Sergio Rivadero, categoría Raso E-40: 5º puesto en su primera experiencia.
Asociación Familia Piemontesa: destacada participación y podios
Por su parte, los arqueros de la Asociación Familia Piemontesa de San Francisco también lograron un excelente desempeño, obteniendo seis medallas:
- Mauricio Bertín se consagró con medalla de oro en Raso Masculino tras una reñida final ante su compañero Cristian “Crizar” Méndez, quien obtuvo la medalla de plata.
- Carlos Leal, categoría Raso Masculino +50: medalla de plata.
- Ayrton Benítez, categoría Raso Escuela 40 metros: medalla de plata.
- Matías Callejo, categoría Raso Escuela 30 metros: medalla de oro tras una excelente actuación.
- Valentina Panero, categoría Recurvo WA Escuela 20 metros: debut y medalla de oro.
- Juan Urán, categoría Raso Escuela 20 metros: medalla de plata en su debut.
Además, compitieron con buenos desempeños Ángel Fabry (4°), Emilio Caamaño (7°) y Matías Grande (8°) en la categoría Escuela 40 metros.
Desde la Asociación recordaron que las prácticas de la Escuela de Tiro con Arco se realizan todos los sábados de 10:00 a 12:00 horas. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo a través de sus redes sociales:
- Facebook: Arquería San Francisco
- Instagram: @ArqueriaSanfrancisco
- WhatsApp: 3564 659973