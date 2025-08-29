Frontera: La Hidráulica recibió un subsidio de $3,5 millones

En un acto realizado en las instalaciones del Club Rafaelino de Rugby (CRAR), el intendente Oscar Martínez acompañó al Club Atlético La Hidráulica en la firma de un convenio que otorga un subsidio de $3.500.000, según informó la Municipalidad.

De acuerdo con lo informado, el programa Aportes al Deporte Comunitario es impulsado por el Consejo Provincial del Deporte (CO.PRO.DE) y busca fortalecer la actividad deportiva barrial, apoyando a clubes de primer grado que cumplen un rol clave en inclusión social, recreación saludable y formación de valores.

Los fondos podrán destinarse a obras de infraestructura, compra de indumentaria, equipamiento y materiales deportivos, así como al pago de gastos de afiliación a asociaciones.

“Desde la Municipalidad seguimos acompañando a nuestras instituciones deportivas, entendiendo que el deporte no solo promueve hábitos saludables, sino que también es una poderosa herramienta de integración, contención social y desarrollo comunitario”, expresó Martínez.