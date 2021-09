Juan Pablo Francia anunció este jueves en conferencia de prensa, junto al presidente del club Juan Manuel Aróstegui, su retiro del fútbol profesional al término de esta temporada. El jugador explicó que en los últimos encuentros no formó parte de la concentración por cuestiones personales que fueron consensuadas con el cuerpo técnico.

Aróstegui explicó que mantuvo una reunión con el jugador donde comentó la decisión de su retiro por cuestiones personales, sin embargo el presidente le pidió "que se ponga bien y se retire como se lo merece, con la gente".

Además, se anunció que tras el retiro seguirá vinculado a la institución como director deportivo en el departamento de fútbol profesional de la Verde.

"Hemos coordinado para seguir trabajando en el club, es algo que me gusta, un puesto que me motiva mucho seguir ligado al plantel profesional. Fue una decisión que lo venía teniendo en la cabeza, lo venía procesando, un cansancio y una edad que no te permite llegar al 100% por lo menos a mí. Lo propuse y me dijeron que trate de hacer el esfuerzo máximo e llegar hasta el fin del campeonato. En estos partidos que no estuve en la citación fue consensuado con el cuerpo técnico, se llegó a un acuerdo entre las dos partes, nunca hubo algún problema", expresó Francia.