Formativas: Sportivo Belgrano recibió a 8 de Diciembre por la 8ª fecha del Clausura
Los equipos juveniles y formativos de la “Verde” se enfrentaron a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío en una nueva jornada de la Liga Regional. Estos fueron los resultados de cada categoría.
Por la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol, Sportivo Belgrano fue local ante 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío, en una jornada que reunió a todas las divisiones formativas.
En categoría Promocional, Sportivo se impuso 2-0 con goles de Martín Rosonovich y Agustín Peiretti. En Preinfantil, la victoria fue 1-0 gracias al tanto de Francesco Buttignol.
En división Infantil, el encuentro terminó igualado 2-2 con goles de Juan de Dios González y Juan Priotti para el local. En Prejuvenil, la “Verde” ganó 3-2 con tantos de Gino Dell Avanzatto y un doblete de Román Mansilla.
Finalmente, en Juvenil, Sportivo se quedó con el triunfo por 3-0 gracias a los goles de Benjamín López, Dylan Piedrabuena y Feliciano Gigena.