Por la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol, Sportivo Belgrano fue local ante 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío, en una jornada que reunió a todas las divisiones formativas.

En categoría Promocional, Sportivo se impuso 2-0 con goles de Martín Rosonovich y Agustín Peiretti. En Preinfantil, la victoria fue 1-0 gracias al tanto de Francesco Buttignol.

En división Infantil, el encuentro terminó igualado 2-2 con goles de Juan de Dios González y Juan Priotti para el local. En Prejuvenil, la “Verde” ganó 3-2 con tantos de Gino Dell Avanzatto y un doblete de Román Mansilla.

Finalmente, en Juvenil, Sportivo se quedó con el triunfo por 3-0 gracias a los goles de Benjamín López, Dylan Piedrabuena y Feliciano Gigena.