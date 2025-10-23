Flamengo golpeó primero en la semifinal de la CONMEBOL Libertadores 2025 y se quedó con el partido de ida ante Racing por 1 a 0. El encuentro se disputó en el estadio Maracaná, donde el equipo local fue más efectivo en un duelo parejo y cargado de tensión.

El único gol del partido lo marcó el colombiano Jorge Carrascal a los 83 minutos, con un remate que se desvió en Marcos Rojo y descolocó al arquero Facundo Cambeses. Así, el equipo dirigido por Filipe Luís sacó una mínima ventaja de cara a la vuelta.

La revancha se jugará el próximo miércoles en el estadio Presidente Perón, donde Racing intentará revertir la historia y sellar su pase a la gran final del certamen continental. Será un duelo decisivo entre dos equipos que sueñan con la gloria.

De este cruce saldrá el primer finalista de la Copa Libertadores 2025, en la que también compiten por la otra semifinal River Plate e Independiente Rivadavia.

Fuente: CONMEBOL Libertadores