Flamengo es el primer finalista de la CONMEBOL Libertadores 2025. Este miércoles, igualó 0 a 0 con Racing en el estadio Presidente Perón y, gracias al triunfo 1-0 conseguido en la ida en el Maracaná, selló su clasificación a la gran final, que se disputará en Lima. Su rival saldrá del duelo entre Liga de Quito y Palmeiras.

El equipo dirigido por Filipe Luis hizo valer el gol en contra de Marcos Rojo en Brasil y mantuvo su arco invicto en la revancha, apoyado en una gran actuación de Agustín Rossi, quien sumó su octava valla invicta en 12 partidos del certamen.

Con este resultado, el Mengão sigue escribiendo historia: jugará la final de la Libertadores por quinta vez en su historia (1981, 2019, 2021, 2022 y 2025), y por cuarta vez en las últimas siete ediciones, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del continente en la última década. Además, sigue invicto en series de semifinales en torneos CONMEBOL, con cuatro clasificaciones consecutivas.

Datos destacados de la clasificación de Flamengo

Filipe Luis se convirtió en finalista por cuarta vez, aunque será la primera como entrenador, luego de haber disputado las anteriores como jugador del propio Flamengo.

Agustín Rossi fue clave con cuatro atajadas ante Racing, su mejor registro en esta edición del torneo, igualando lo hecho ante Central Córdoba en fase de grupos.

El conjunto brasileño cometió apenas cuatro faltas en todo el partido, una de las cifras más bajas en semifinales de los últimos años.

Las cinco finales del Mengão lo posicionan como el tercer equipo brasileño con más definiciones, detrás de São Paulo y Palmeiras (6 cada uno).

Flamengo volverá a buscar la Gloria Eterna en Lima, donde ya sabe lo que es ser campeón: en 2019 venció a River y se consagró por segunda vez en su historia. Ahora, irá por su cuarta estrella. Racing, en tanto, se despide con la frente en alto, tras haber alcanzado una instancia histórica.

Fuente: CONMEBOL Libertadores.