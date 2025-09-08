Fin de semana con acción para San Francisco Rugby Club en rugby y hockey

El pasado fin de semana, el San Francisco Rugby Club tuvo una agenda intensa de competencia con participación tanto en rugby como en hockey. Los equipos masculinos y femeninos disputaron encuentros en diferentes categorías, dejando distintos resultados.

En rugby, los Charabones fueron protagonistas en encuentros válidos por el Torneo Súper 9B y la Unión Cordobesa de Rugby, mientras que Las Charitas hicieron lo propio en el Torneo Clausura de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey (FOSH), en una jornada disputada en condición de local.

Rugby

Los juveniles del San Francisco Rugby Club viajaron a Córdoba para enfrentar a Palermo Bajo, por la UCR “B”. Allí se dieron los siguientes resultados:

M14: triunfo por 30 a 15.

M15: derrota por 41 a 22.

M16: derrota por 38 a 5.

Por otra parte, en condición de local, Los Charabones disputaron la fecha del Torneo Súper 9B frente a Río Tercero con un saldo favorable en dos de los tres partidos disputados:

M2: victoria por 26 a 7.

Intermedia: victoria por 55 a 17.

Primera: derrota por 43 a 32.

Hockey femenino

En el marco del Torneo Clausura de la FOSH, Las Charitas recibieron a Nicolás Batalla de Arroyito en las canchas de San Francisco. Los encuentros, correspondientes a distintas divisiones, dejaron los siguientes marcadores: