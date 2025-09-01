Fin de semana a puro Baby Fútbol: se juega doble fecha del Clausura tras la suspensión por lluvias
Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se disputarán la sexta y séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
Luego de la suspensión por lluvias del fin de semana pasado, este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se llevará a cabo una doble fecha del Torneo Clausura 2025 de Baby Fútbol.
Sábado 6 de septiembre – Fecha 6
Los partidos se jugarán desde las 13:00 horas, con los siguientes enfrentamientos:
Los Andes vs. Barrio Cabrera
Tarzanito vs. Deportivo Sebastián
Deportivo Norte vs. Deportivo Josefina (se disputa en cancha del club Los Albos)
Belgrano vs. C.D. y C. El Faisán
Estrella del Sur vs. Deportivo Oeste (se disputa en cancha del club Deportivo Oeste)
General Savio vs. C.D. River
Tiro y Gimnasia vs. Los Albos
Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Barrio Jardín (se disputa en cancha del club Barrio Jardín)
2 de Abril vs. D.M.D. Freyre
Libre: Infantil Xeneize
Horarios por categoría:
13:00 hs - Categoría 2019
13:40 hs - Categoría 2018
14:20 hs - Categoría 2017
15:00 hs - Categoría 2016
15:50 hs - Categoría 2015
16:40 hs - Categoría 2014
17:30 hs - Categoría 2013
Domingo 7 de septiembre – Fecha 7
La jornada dominical comenzará a las 09:00 horas, con el siguiente cronograma de partidos:
Barrio Jardín vs. 2 de Abril
Los Albos vs. Deportivo El Trébol (El Tío)
C.D. River vs. Tiro y Gimnasia
Deportivo Oeste vs. General Savio
C.D. y C. El Faisán vs. Estrella del Sur
Deportivo Josefina vs. Belgrano (se disputa en cancha del club Los Andes)
Deportivo Sebastián vs. Deportivo Norte
Barrio Cabrera vs. Tarzanito
Infantil Xeneize vs. Los Andes
Libre: D.M.D. Freyre.
Horarios por categoría: 09:00 hs - Categoría 2019
09:40 hs - Categoría 2018
10:20 hs - Categoría 2017
11:00 hs - Categoría 2016
11:50 hs - Categoría 2015
12:40 hs - Categoría 2014
13:30 hs - Categoría 2013