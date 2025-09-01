Luego de la suspensión por lluvias del fin de semana pasado, este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se llevará a cabo una doble fecha del Torneo Clausura 2025 de Baby Fútbol.

Sábado 6 de septiembre – Fecha 6

Los partidos se jugarán desde las 13:00 horas, con los siguientes enfrentamientos:

Los Andes vs. Barrio Cabrera

Tarzanito vs. Deportivo Sebastián

Deportivo Norte vs. Deportivo Josefina (se disputa en cancha del club Los Albos)

Belgrano vs. C.D. y C. El Faisán

Estrella del Sur vs. Deportivo Oeste (se disputa en cancha del club Deportivo Oeste)

General Savio vs. C.D. River

Tiro y Gimnasia vs. Los Albos

Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Barrio Jardín (se disputa en cancha del club Barrio Jardín)

2 de Abril vs. D.M.D. Freyre

Libre: Infantil Xeneize

Horarios por categoría:

13:00 hs - Categoría 2019

13:40 hs - Categoría 2018

14:20 hs - Categoría 2017

15:00 hs - Categoría 2016

15:50 hs - Categoría 2015

16:40 hs - Categoría 2014

17:30 hs - Categoría 2013

Domingo 7 de septiembre – Fecha 7

La jornada dominical comenzará a las 09:00 horas, con el siguiente cronograma de partidos:

Barrio Jardín vs. 2 de Abril

Los Albos vs. Deportivo El Trébol (El Tío)

C.D. River vs. Tiro y Gimnasia

Deportivo Oeste vs. General Savio

C.D. y C. El Faisán vs. Estrella del Sur

Deportivo Josefina vs. Belgrano (se disputa en cancha del club Los Andes)

Deportivo Sebastián vs. Deportivo Norte

Barrio Cabrera vs. Tarzanito

Infantil Xeneize vs. Los Andes

Libre: D.M.D. Freyre.

Horarios por categoría: 09:00 hs - Categoría 2019

09:40 hs - Categoría 2018

10:20 hs - Categoría 2017

11:00 hs - Categoría 2016

11:50 hs - Categoría 2015

12:40 hs - Categoría 2014

13:30 hs - Categoría 2013