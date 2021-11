El próximo fin de semana se desarrollará en San Francisco la 7ª fecha del Campeonato Provincial de Motocross. Será en el circuito de Tiro y Gimnasia, que espera recibir a más de 300 pilotos de todas partes del país.

En ese marco, el piloto local Felipe Favetto contó las sensaciones de este desafío en casa después de un inicio de temporada donde no pudo participar en las primeras tres carreras. Sin embargo, pudo adquirir una moto y ya empezó a consechar buenos resultados.

Favetto comentó cómo es la preparación, lo que significa para un deportista local poder mostrarse ante su gente y algunos detalles de un deporte muy particular.

- ¿Cómo te venís preparando?

Con muchas ansias, esto pasa siempre antes de una carrera, el piloto siempre se prepara en el mes, yo estoy muy ansioso y con muchas ganas de que llegue el fin de semana, muy contento de poder tener una nueva fecha en San Francisco porque lo disfruto un montón, igual que el apoyo de la familia y de los amigos que es muy importante...

- ¿Qué balance hacés de la temporada?

Yo este año en las primeras tres fechas estuve ausente por falta de moto, por problemas económicos, conseguí una moto propia gracias a todas las personas que me dan una mano, arranque de nuevo hace tres fechas y el balance que hago es diez puntos, estoy muy contento conmigo y con la moto porque entrar en el top cinco para mí es muy importante, era el objetivo que quería cumplir y lo hice la fecha pasada, ahora obvio que siempre quiero seguir subiendo, pero no tengo que apurarme, es un proceso, porque por ahí vienen lesiones o trabas que no te permitan avanzar o te hacen volver para atrás, eso no quiero que pase así que voy yendo de a poco, seguir trabajando e insistiendo es lo que tengo que hacer en este momento y de a poquito lo voy logrando.

- ¿Cómo viene la preparación con toda la incertidumbre que generó la pandemia?

No se sabía que iba a pasar, yo estaba sin moto así que me puse entrenar mucho físico a full para que a la hora de que tenga la moto no tener que empezar desde cero, por lo menos tener la parte física y solo que me falte volver a agarrar ritmo con la moto, me esforcé muchísimo, hice una pretemproada muy dura para estar lo mejor posible y en estos últimos meses estoy agarrando buen feeling con la moto, me estoy sintiendo bastante cómodo, estoy yendo a entrenar bastante seguido así que esas son pequeñas cosas que uno va puliendo y se va sintiendo mucho mejor. En estas últimas semanas el entrenamiento físico ya es más tranquilo, un poco de relajación, elongación para quedar listo para el fin de semana.

Es un deporte muy exigente, está entre los deportes más exigentes del mundo, así que hay que dedicarle mucho tiempo estar bien física y mentalmente para que no vengan los golpes y poder disfrutarlo realmente.

- Es un deporte muy particular, de mucha adrenalina y exigencia física...

Mucha gente lo que ve es "subirse y acelerar", eso no es así porque es un deporte que demanda mucha disciplina, estar muy bien entrenado. Las sensaciones arriba de la moto, en mi caso, es de muchísima adrenalina, desde que te subís y te ponés el casco la adrenalina empieza a hacer efecto y las pulsaciones se te van a lo más alto, eso es lo más difícil de controlar para un piloto porque a la hora de largar lo mejor es ir con las pulsaciones más bajas y por circunstancias eso no pasa, muchas veces vos vas al partidor y llevas las pulsaciones a 180/190 por el solo hecho de estar nomás parado en la largada y ni siquiera empezaste a correr.

- También tiene costos muy altos ¿no?

Es un deporte muy difícil, lleva muchas horas de entrenamientos por eso es que en Argentina no es un deporte profesional, es amateur, también por el tema de los costos porque para entrenar a nivel profesional necesitas tres o cuatro motos, entrenar todos los días de la semana y son costos carísimos, en Argentina uno hace lo que puede y dentro de las posibilidades trata de hacer lo mejor posible, de ser lo más profesional posible, yo tengo una sola moto y estoy en la categoría MX 2A que es la más alta y para mí no es nada fácil porque con la gente que corro está bien económicamente, tienen dos o tres motos, experiencia en Estados Unidos y nosotros somos una familia trabajadora, la luchamos para poder correr, le meto mucho corazón, muchas ganas y eso me da el envió para seguir subiendo escalones.