Federal A: Sportivo cerró la fecha en zona de clasificación

Se completó la 25° fecha del Federal A y Sportivo Belgrano la cierra en zona de clasificación, luego de ganarle el pasado sábado a Gimnasia de Concepción del Uruguay en San Francisco.

La Verde ahora suma 35 puntos y se ubica en la octava colocación, tras aprovechar la derrota de Sportivo Las Parejas en Formosa. Además, Douglas Haig y Gimnasia y Tiro no ganaron y les pudo descontar puntos atendiendo también a que los salteños tienen fecha libre en la jornada que viene.

El próximo partido de Sportivo será el miércoles 24 de agosto ante Racing de Córdoba en el estadio "Miguel Sancho". El encuentro se disputará a partir de las 21 y será transmitido por streaming pago.

Luego de jugar el clásico tendrá fecha libre y volverá a jugar en la fecha 27 recibiendo a Sarmiento de Resistencia.

Los resultados de la 25° fecha

Def. de Pronunciamiento 2-0 Atl. Paraná

Douglas Haig 1-1 Boca Unidos

Sp. Belgrano 3-1 Gimnasia (CdU)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 2-3 Juv. Antoniana

Sarmiento (Resistencia) 2-1 Juv. Unida (G)

San Martin (Formosa) 4-2 Sp. Las Parejas

Unión (Sunchales) 0-0 Gimnasia y Tiro

Central Norte 2-0 Crucero del Norte

Libre: Racing (Cba)

La Tabla

26° fecha

Miércoles 24 de Agosto

14:30 hs Juv. Unida (G) vs Douglas Haig

15:30 hs Crucero del Norte vs San Martin (Formosa)

16:00 hs Boca Unidos vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

19:00 hs Atl. Paraná vs Unión (Sunchales)

20:00 hs Sp. Las Parejas vs Def. de Pronunciamiento

21:00 hs Gimnasia (CdU) vs Sarmiento (R)

21:00 hs Racing (Cba) vs Sp. Belgrano

22:15 hs Juv. Antoniana vs Central Norte

Libre: Gimnasia y Tiro

Goleadores

